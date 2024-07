Cordero: "Estamos abiertos a escuchar ofertas por Francés, el jugador quiere mejorar"

La presentación oficial de Joan Femenías y Mario Soberón como nuevos jugadores del Real Zaragoza ha servido como pretexto para escuchar a Juan Carlos Cordero. El director deportivo de los aragoneses no habla en demasiadas ocasiones, pero cuando lo hace suele hacerlo bastante claro. Con no demasiado contenido para hacer balance de lo que están siendo las operaciones hasta el momento, su comparecencia ha servido para que hiciera previsiones de lo que puede ser "una guerra sin cuartel", o al menos así ha definido lo que va a ser el mercado veraniego.

Y de las múltiples opciones que pueden darse en estas semanas, la que no está descartada, ni mucho menos, es la salida de Alejandro Francés. El canterano, ha deslizado Cordero, vería con buenos ojos una salida y el Zaragoza, siempre que se den unas condiciones, también la aceptaría. "Francés quiere mejorar después de la temporada que ha hecho y lo que ha dado a este club. Estamos abiertos a escuchar ofertas por su valor, no por menos, algo cercano a su cláusula. Lo sabe el jugador y lo sabe su agencia", explicó el director deportivo, que apuntó que, de momento, no ha llegado ninguna proposición "convincente, por el central".

Si no llegara una oferta lo suficientemente atractiva, "la idea del club es sentarse con Francés y ofrecerle la renovación". Situación muy similar es la que vive Iván Azón. ""Con Iván, si llega una oferta convincente y el jugador desea salir, lo valoraremos. Si no, queremos que continúe con nosotros".

La cantera

Cordero aseguró que el Real Zaragoza siempre ha querido renovar a sus pilares de la cantera. "A Marc Aguado, cuando volvió de la cesión, ya se le planteó la renovación de su contrato y durante el año se lo hemos propuesto no menos de cuatro o cinco veces. Es un jugador importante para la plantilla", expresó el cartagenero, dando a entender que es el propio futbolista el que no termina de aceptar la proposición: "Hay que esperar que él y su representante ponga de su parte". Por su parte, Cordero también afirmó que a Francho también se le ha propuesto ampliar su contrato, pero que en las negociaciones "siempre hay dos partes".

Hablando de más nombres propios, el director deportivo habló de la situación, en la rampa de salida, de Maikel Mesa y Bakis. Del canario, Cordero confirmó que el jugador "ha pedido salir y un club (el Tenerife) ha hecho una oferta oficial y alguno más ha preguntado por su situación. No estamos de acuerdo con la oferta que hay y de momento es jugador nuestro", incidió.

Sobre el turco, el cartagenero se mostró decepcionado porque "no ha rendido como esperábamos". Por ello, explicó que tanto el jugador como el Zaragoza "vamos a esperar alguna oferta interesante. Si aparece un club interesado, se le puede abrir las puertas. Si no aparece, Bakis seguirá siendo jugador del Real Zaragoza. Ha vuelto con ilusión".

Sintonía con Víctor

Sobre su relación personal con Víctor Fernández, de la que mucho se ha rumoreado, Juan Carlos Cordero afirmó que sí que "hay química con Víctor. Si no, sería imposible. Nos hemos puesto cara y ojos, nos hemos conocido y sabemos cómo trabajamos, la idea de juego que tiene y el perfil de jugadores que quiere", valoró. "Nos hemos reunido y se está haciendo un esfuerzo para hacer una plantilla acorde al objetivo", recalcó.