Femenías y Soberón destacan "la oportunidad y la grandeza" del Real Zaragoza en su presentación

Las únicas dos caras nuevas oficialmente confirmadas por el Real Zaragoza han tenido este martes su puesta de largo como nuevos jugadores del equipo aragonés. Mario Soberón y Joan Femenías han disfrutado de una presentación conjunta y los dos han querido aprovechar la ocasión para, en sus primeras palabras como zaragocistas, agradecer "la oportunidad" que supone unirse a un equipo con la "grandeza" del Zaragoza.

"Es un gran salto para venir a un club con la historia y afición del Real Zaragoza. Me lo tomo como una oportunidad", comenzó Soberón su discurso, en el queradeció a Juan Carlos Cordero y a la dirección deportiva "que apuesten por mí". "Para mí era una oportunidad. Vengo de muchos años en Tercera y 2ªB y era el siguiente salto que debía dar para crecer en mi carrera. El Zaragoza es uno de los grandes de la categoría, incluso de Primera División", incidió el delantero, que ha firmado por dos temporadas.

Tan agradecido se mostró el exjugador del Eldense que explicó que se piensa adaptar a todo lo que le pida Víctor Fernández. "Me considero un jugador inteligente, que entiende el juego y lo que necesita el equipo, que tiene gol y trabaja mucho, siempre intentando ayudar donde toque. Puedo jugar de delantero, por dentro o incluso en la banda, no tengo problema".

Maldición del delantero

Sobre la maldición que parece perseguir a los atacantes que llegan al Real Zaragoza en los últimos años, Soberón señaló que "toda dinámica se puede revertir". "Vengo con muchas ganas y con la ilusión de hacer el mejor año posible". Por su parte, Cordero definió al nuevo delantero zaragocista como un jugador "versátil, te da físico y trabajo, entiende bien el juego y hace mejor a los compañeros".

Más experiencia en el fútbol profesional tiene Joan Femenías y por ello el exportero de Levante y Real Oviedo confesó que llega con muchas ganas "de disfrutar desde dentro la grandeza del Real Zaragoza". "Cuando uno recibe la llamada de un club con esta historia y afición, no hace falta decir nada", explicó sobre lo poco que le costó la decisión de aterrizar en la capital aragonesa.

Femenías, con un contrato de dos años, dedicó unas cariñosas palabras al que va a ser su compañero, Cristian Álvarez. "Es un placer compartir vestuario con un referente del club. Nos conocemos porque nos hemos enfrentado muchas veces. Admiro su trayectoria aquí, será un año muy bonito y vamos a aprender", valoró el arquero, que sabe que esta campaña no tiene asegurados los minutos: "La posición de portero es diferente al resto de posiciones. En el día a día siempre estoy preparado para lo que se necesite. No jugar no signifique que no mejores o aprendas, me siento muy preparado para este escenario".