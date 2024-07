El Real Zaragoza aparca por ahora el regreso de Edgar Badía

El Real Zaragoza ha decidido aparcar el regreso de Edgar Badía, que ahora mismo no es opción en una portería donde no hay prisa para fichar a otro guardameta, aunque la intención indiscutible es hacerlo para que complete terna con el recién llegado Femenías y con Cristian Álvarez. El Elche exige traspaso por el portero catalán y Eder Sarabia, su nuevo entrenador, quiere esperar a la pretemporada para tomar la decisión definitiva con él, por lo que la salida de Badía no está tan clara y, de llegar, lo haría bien entrado el mercado de fichajes, no antes de agosto. El club aragonés explora otras opciones, teniendo en cuenta que en ese puesto quiere y debe dar salida a Poussin y Rebollo, pero no se va a precipitar porque cuenta con Femenías y Cristian, a punto de recuperarse de su lesión.

Badía tiene un año más de contrato y el Real Zaragoza esperaba su desvinculación del Elche para ficharlo en propiedad, pero esta de momento no va a llegar y el club no va a pagar cantidad alguna por su traspaso. De momento, el arquero catalán, que estuvo cedido desde enero hasta junio, jugando 18 partidos y a gran nivel, completa la terna de porteros del Elche junto a Dituro y San Román, ya que Axel Werner ha regresado para volver a salir cedido al club argentino Rosario Central. En principio, el Elche va a tocar su portería y habrá una salida, o hasta dos, pero no van a ser inminentes.

El Zaragoza, en la cesión de Badía, firmó una opción de compra a coste cero solo obligatoria en caso de ascenso en el que el club se quedaba con el portero si subía. El salario del arquero es elevado y en Primera se podía asumir, mientras que la opción zaragocista en Segunda pasaba por esa desvinculación y firmarle un contrato de mayor duración. Así, la vía de Badía no está descartada completamente, pero se trabajan en otras alternativas.

Una de las que gustan es Jordi Masip, libre tras acabar su contrato en el Valladolid y que ya ha sido tanteado por el club. De momento, su nombre está encima de la mesa, donde ya no se encuentra el de Aarón Escandell, que también gustaba y que ha firmado por el Oviedo tras salir de Las Palmas. También se hizo en su día una consulta por el arquero argentino Ezequiel Centurión, pero ya ha sido cedido por River Plate a Independiente Rivadavia.

Masip, de 35 años y criado en la cantera del Barcelona, ha acabado su vínculo en el Valladolid tras siete temporadas y representaría completar la portería con una arquero de dilatada trayectoria, de 124 partidos en Primera en Pucela y 172 en Segunda, entre el Barcelona B y el equipo pucelano. Ha tenido ofertas de Castellón, Oviedo o Cartagena, que ha rechazado, y está a la espera de una posibilidad de Primera, aunque difícil, y posee el interés de varios equipos de la categoría de plata, el Zaragoza lógicamente entre ellos. Y, curiosamente, también el Elche, si al final son dos porteros los que salen del club ilicitano.