El Tenerife ofrece 200.000 euros más otros 100.000 en variables por Maikel Mesa

La oferta del Tenerife al Real Zaragoza por Maikel Mesa es de momento baja y no ha sido aceptada por el club aragonés, ya que según algunas fuentes, se queda en 200.000 euros y variables por rendimiento individual bastante asequibles para subirla hasta 300.000 si el mediapunta canario las cumple. El Zaragoza ha rechazado la propuesta y ya ha dejado clara la cifra en el medio millón (tiene tres de cláusula de rescisión), teniendo en cuenta que al principio de la negociación deslizó la posibilidad de incluir en la negociación a Álex Corredera, opción que fue rechazada por el Tenerife, que considera al futbolista, al que llevó Juan Carlos Cordero a la isla, como fijo para Óscar Cano, nuevo técnico del conjunto chicharrero.

"El jugador ha pedido salir y un club (el Tenerife) ha hecho una oferta oficial y alguno más ha preguntado por su situación. No estamos de acuerdo con la oferta que hay y de momento es jugador nuestro", dijo ayer Cordero, que sabe desde hace semanas el interés de Maikel Mesa en marcharse al Tenerife, ya que así se lo expusieron primero sus agentes y luego el propio jugador. La negociación en sí no empezó hasta la semana pasada y, de momento, no hay acuerdo, pese al esfuerzo que también está haciendo el jugador, que ayudaría en la parcela económica con cantidades del primero de los tres años, o dos más uno opcional, que va a firmar como futbolista tinerfeñista en cuanto haya acuerdo.

Las posturas, no obstante, no están lejanas y Maikel Mesa ha comenzado la pretemporada sabiendo que sus días en el Real Zaragoza en teoría no van a ser demasiados, pero de momento no hay acuerdo y el club aragonés espera aumentar la cantidad hasta al menos ese medio millón, ya que se asegura que no hay prisa en la negociación. Maikel Mesa, en todo caso, ya ha hablado en estos días con Víctor y le ha ratificado su deseo de marcharse al Tenerife, aduciendo los mismos motivos que en su día le dio a Cordero.

Maikel Mesa, que pudo regresar hace un año al Tenerife, equipo del que salió en cadetes y donde no ha jugado como profesional, se decidió entonces por la oferta zaragocista, pero ahora su deseo es jugar a sus 33 años en el equipo de su isla. Y todo apunta a que lo va a poder hacer en breve. El Zaragoza entiende el deseo del futbolista de militar en el equipo de su tierra, pero también pide una valoración justa de un jugador que ha anotado 11 goles y que le quedan dos años de contrato, tras renovar por partidos en esta última temporada. Con todo, ambas partes están condenadas al acuerdo.