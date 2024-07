Gori y Tasende coinciden: "Cuando te quiere el Real Zaragoza no tienes dudas"

Son ya muchos años consecutivos en Segunda, más de una década, pero el nombre del Real Zaragoza sigue sonando apetecible para muchos futbolistas. Eso se desprende de la presentación conjunta en la que el club aragonés ha dado a conocer a sus dos últimos fichajes. Tras Soberón y Femenías, Gori Gracia y Dani Tasende han tenido su puesta de largo como zaragocistas y ambos han coincidido en señalar la magnífica ocasión que es para ellos llegar a un equipo con tanta historia.

"Desde el primer momento que supe que el Real Zaragoza tenía interés en mí no dudé. Es un club con grandeza y un buen lugar para seguir firmándome futbolísticamente", comenzó Gori Gracia, canterano madridista y una apuesta del club después de varias temporadas sin continuidad por motivos físicos. "Yo me lo tomo como una oportunidad después de estar tanto tiempo parado. Es un placer estar aquí y ganarme la confianza del entrenador", apuntó.

En su llegada, como el propio futbolista reconoció, ha tenido que ver mucho Víctor Fernández. "Me conoce de hace tiempo, ya me seguía y sabía de mis cualidades. Estos días entrenando he podido hablar con él y me ha transmitido lo que quiere de mí. Ahora solo queda devolverlo en el campo", explicó. Para ello, deberá dejar atrás sus problemas con las lesiones, especialmente con su rodilla, algo que, según Gori, está olvidado: "Yo desde hace un tiempo que estoy al 100%, la rodilla está perfecta. Me centro en jugar y competir para estar al máximo nivel".

El reto de Gori

El futbolista, que llega libre desde el Espanyol, no tiene asegurado un puesto en la plantilla del Real Zaragoza. Tendrá que convencer al cuerpo técnico porque si no es probable que salga como cedido para coger el ritmo competitivo que le falta. Pero a Gori no le asusta ese reto. "Yo vengo aquí para quedarme toda la temporada, empezando desde la pretemporada y trabajar duro. Mi objetivo es jugar en La Romareda y estar todo el año aquí", advirtió. Para lograrlo, tendrá que hacer gala de las virtudes con las que se ha definido: "Me considero un jugador con personalidad, me gusta el balón. Defensivamente soy ordenado, me gusta defender e ir área a área. Mi perfil es repartir y crear juego".

Con otros galones llega Dani Tasende al Real Zaragoza. El lateral llega dispuesto a hacerse dueño y señor del carril izquierdo del equipo aragonés. Bastantes novias ha tenido el defensa, incluso tuvo un preacuerdo con el Tenerife, pero el jugador, a pesar de mostrar su agradecimiento por el interés del resto de clubs, aseguró que "cuando escuché que me quería el Real Zaragoza no pensé en otro club". Es más, Tasende llegó a decir que el año pasado "ya quería venir, pero no se pudo dar".

En sus primeros días como zaragocista, el lateral ya ha tenido oportunidad de conocer a los que van a ser compañeros y rivales por un puesto en la banda izquierda. "Nieto y Lecoeuche son buenos chavales. La competencia es buena porque ayuda al equipo y que todo el mundo esté al 100%. El ambiente lo veo muy bueno, nos han arropado muy bien y el equipo está muy bien", remarcó.

Tasende se definió como un jugador "que me gusta incorporarme, la salida de balón y llegar a línea de fondo, mis puntos fuertes son ofensivos", volvió a recalcar la "grandeza" del Zaragoza y espera que tanto él como el equipo "estén al 100% para poder estar subiendo hacia arriba pasito a pasito".