Rubén Sánchez y Calero, con clara predisposición hacia el Real Zaragoza

Iván Calero (Cartagena) y Rubén Sánchez (Espanyol) son las dos opciones en las que está trabajando ahora mismo el Real Zaragoza para el lateral derecho, una pretensión ya contada por este diario en ambos casos. Y el entorno de los dos jugadores admite el fuerte interés zaragocista en que lleguen a La Romareda, dos operaciones complejas por la elevada competencia y por la magnitud económica, pero en ambas está metido el club, teniendo en cuenta que la intención es que lleguen dos jugadores para esa plaza en este verano, puesto que Fran Gámez no renovó, Marcos Luna regresa tras dar un gran nivel en el Real Unión para volver a salir en principio cedido, con el Burgos y otros equipos de Segunda como candidatos, y a Borge aún le quedan varios meses para recuperarse.

"Nos gusta mucho el Zaragoza como opción, ojalá se dé, pero el Cartagena está pidiendo demasiado por su traspaso", aseguraban a este diario fuentes muy cercanas a Iván Calero. En el Efesé se conoce el interés zaragocista en el jugador, aunque se asegura, y así lo hizo el viernes su director deportivo, Manolo Breis, que el club aragonés no ha hecho ninguna oferta en firme por el lateral, formado en la cantera del Atlético, que lleva dos años en el Cartagena y al que le queda uno más. "Si el jugador tiene cerrado algo o no, no lo controlo, pero conociendo a Iván lo sabría seguro. Y nosotros no tenemos ninguna oferta del Zaragoza, interés hay de muchos equipos y hay uno que se ha interesado más que otros, pero tampoco hay nada", dijo el viernes en la presentación de Martín Aguirregabiria, que precisamente llega para competir por un puesto con Calero.

Sobre medio millón de traspaso

La cláusula de Calero es de 750.000 euros y desde el Cartagena ya han dicho públicamente, lo hizo el propio Breis, que no saldrá por el 40% de esa cifra, por lo que el traspaso tendría que rondar el medio millón de euros, más o menos. Al club, a Cordero y a Víctor, le gusta mucho Iván Calero y esta temporada, sobre todo con su padre, Julián Calero, en la segunda vuelta del cuadro cartagenero, ha explotado y se ha convertido en una pieza codiciada en Segunda y hasta con algún interés en Primera. El técnico, de hecho, se lo quiere llevar al Levante, su nuevo equipo, pero la operación en la categoría de plata no es sencilla porque no saldrá en ningún caso con la carta de libertad. De hecho, ni Levante ni el Zaragoza son por ahora, el equipo que ha presentado un tanteo más serio por el futbolista y que incluiría ese porcentaje expuesto y rechazado por el Cartagena por su traspaso.

En el caso de Rubén Sánchez, de 23 años, los problemas son los mismos, la oferta económica y la competencia, pero en este fobjetivo zaragocista su salida del Espanyol es absolutamente segura tras el fichaje de Álvaro Tejero y con Omar el Hilai como fijo en el lateral diestro perico. La entidad catalana no tiene prisa, consciente de que el jugador posee varias ofertas, aunque la idea es que su futuro se decida en esta segunda quincena de julio. El Almería, probeblamente la amenaza más fuerte, el Cádiz, y equipos de la Jupiler League y de la Serie B italiana y el Zaragoza están entre os pretendientes. "El interés por Rubén es muy fuerte y le ha hecho llegar el Zaragoza mucha confianza en sus posibilidades. Al jugador le gusta la opción, es un club histórico y también muy cercano a su ciudad y tiene muchas cosas a valorar. Es, sin duda, de las opciones más interesantes que tenemos", aseguran desde el entorno del lateral barcelonés, que llegaría cedido y en principio sin opción de compra.

Rubén Sánchez, en un partido en Primera ante el Real Madrid con el Espanyol. / RCD ESPANYOL

Su ficha, tras el ascenso a Primera, ha subido hasta los 700.000 euros brutos, unos 400.000 netos, y el Espanyol quiere que se asuma el mayor porcentaje posible y por ahí la oferta zaragocista no es la mejor, ya que ha habido contactos ya entre los dos clubs y con el futbolista. El lateral empezó la temporada pasada cedido y como indiscutible en el Mirandés, con 21 partidos, 19 de inicio con Alessio Lisci, hasta que en enero la grave lesión de Edu Expósito hizo que el club catalán rompiera ese préstamo. Allí, ha jugado menos, en 5 partidos, con Omar como indiscutible y Óscar Gil como alternativa.

Rubén debutó en la temporada 21-22, en octubre de 2021, ante el Cádiz, y Diego Martínez le dio bastantes oportunidades en la 22-23 en Primera, en el curso del descenso perico con Luis García, tras el que se marchó cedido al Mirandés, porque no estaba en los planes de este entrenador. Es un lateral fuerte, de 1,85 metros, profundo y que puede jugar de extremo y hasta de carrilero con defensa de tres centrales.

El Real Zaragoza, en su carrera por fichar esos dos laterales derechos, ha visto cómo se escapaba alguna opción que era un sueño casi imposible, como la de Álvaro Tejero, que dio el salto a Primera en el Espanyol, mientras que no dio el paso en forma de oferta concreta con otras que eran mucho más accesibles, como la de Aitor Buñuel, al que Cordero llevó en su día al Tenerife y ya fichado por el Racing de Ferrol.