Iván Calero, muy cerca del Real Zaragoza

Iván Calero puede convertirse este lunes en el quinto refuerzo del Real Zaragoza en el mercado de verano, ya que el Cartagena y el club aragonés negocian un acuerdo de traspaso por el lateral derecho que rondaría los 400.000 euros, teniendo en cuenta que la cláusula del lateral madrileño, al que le queda un año de contrato en el Efesé está en 750.000 euros. Fuentes cercanas al futbolista aseguraron este domingo a este diario que la negociación tiene muchos visos de llegar a un acuerdo y que para el lateral diestro, tal y como ya contó este diario, la opción del club aragonés es la que más le seduce de largo.

"Nos gusta mucho el Zaragoza como opción, ojalá se dé, pero el Cartagena está pidiendo demasiado por su traspaso", aseguraban a este diario esas mismas fuentes hace solo unos días. El Zaragoza, en una negociación que está llevando Juan Carlos Cordero, con el presidente, Paco Belmonte, ha conseguido limar las diferencias y las ganas del lateral derecho por ponerse a las órdenes de Víctor han hecho el resto para que el pacto esté a punto, en teoría para cerrarse este lunes o al comienzo de la semana.

En el Efesé se conocía desde hace días el interés zaragocista en el jugador, aunque se aseguraba, y así lo hizo el viernes su director deportivo, Manolo Breis, que el club aragonés no había hecho ninguna oferta en firme por el lateral, formado en la cantera del Atlético, que lleva dos años en el Cartagena y al que le queda uno más. "Si el jugador tiene cerrado algo o no, yo no lo controlo, pero conociendo a Iván lo sabría seguro. Y nosotros no tenemos ninguna oferta del Zaragoza, interés hay de muchos equipos y hay uno que se ha interesado más que otros, pero tampoco hay nada", dijo el viernes en la presentación de Martín Aguirregabiria, que precisamente llega para competir por un puesto con Calero.

Al club, a Cordero y a Víctor, le gusta mucho Iván Calero y esta temporada, sobre todo con su padre, Julián Calero, en la segunda vuelta del cuadro cartagenero, ha explotado y se ha convertido en una pieza codiciada en Segunda y hasta con algún interés en Primera. El técnico, de hecho, se lo quiere llevar al Levante, su nuevo equipo, pero la operación en la categoría de plata no es sencilla porque no saldrá en ningún caso con la carta de libertad.

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, Calero, de 29 años, pasó por el Derby County y por el Sparta de Rotterdam antes de regresar a España para jugar en el Elche y el Salamanca, ambos en Segunda B, y dar el salto a la categoría de plata en el Numancia, en la 19-20, con el que bajó, para pasar después por el Málaga, el Alcorcón y llegar en 2022 al Cartagena, firmando por tres años, y donde este curso ha explotado, ofreciendo un gran nivel, como un lateral fuerte y profundo.

Rubén Sánchez, la otra vía

En total, ha disputado 149 partidos en Segunda, 37 en la última Liga, donde ha estado sobre la mesa de muchos equipos de la categoría de plata y hasta con intereses de Primera, pero ha sido el Zaragoza el que más fuerte ha pujado por él. El club aragonés quiere fichar a dos laterales derechos y Calero sería el primero, mientras que negocia con el Espanyol la cesión de Rubén Sánchez, compleja desde el punto de vista económico. Su salida del Espanyol es absolutamente segura tras el fichaje de Álvaro Tejero y con Omar El Hilali como fijo en el lateral diestro perico.

La entidad catalana no tiene prisa, consciente de que el jugador posee varias ofertas, aunque la idea es que su futuro se decida en esta segunda quincena de julio. El Almería, el Cádiz, y equipos de la Jupiler League y de la Serie B italiana y el Zaragoza están entre los pretendientes. La ficha de RubénSánchez, tras el ascenso a Primera, ha subido hasta los 700.000 euros brutos, unos 400.000 netos, y el Espanyol quiere que se asuma el mayor porcentaje posible. En ese sentido, la propuesta zaragocista no es la más fuerte.

Una vez que se cierre la llegada de Calero, Marcos Luna saldrá, en principio cedido, con el Burgos como el más interesado, pero no el único.