El Zaragoza de los 'Bermejos' y un Zaragoza de Primera

Sergio Bermejo llegó al Real Zaragoza en el verano de 2020, con el club sumido en una terrible depresión institucional y deportiva después de tirar por la borda el ascenso directo de manera incomprensible con el regreso del fútbol sin público tras la pandemia. Condenado al playoff, el equipo sucumbió en una Romareda vacía ante el Elche a las primeras de cambio.

El último entrenador que hizo soñar a la ciudad con la Primera División de manera fundada, y también el técnico que no supo entender aquella inusual coyuntura de la primavera y el verano de 2020 desaprovechando una oportunidad única, es de nuevo el capitán del barco que zarpará en agosto con las metas más elevadas y el mismo sueño en el horizonte.

Víctor Fernández no cuenta con Bermejo, que está muy cerca de cerrar su salida definitiva de camino del Sporting de Gijón. El centrocampista pondrá así fin a una etapa de cuatro años en el Real Zaragoza en los que ha disputado 126 partidos de Liga con un ritmo sólido desde su llegada (37, 34 y 33 encuentros) y claramente decreciente en la última campaña (22), en la que acabó cedido en el Elche porque su ciclo en el club estaba tocando a su fin. En tres temporadas y media ha hecho nueve goles. Siempre fue un futbolista que parecía que sí pero ha terminado siendo que no.

Cuando Bermejo llegó a la ciudad, el equipo ya llevaba siete años en Segunda. Con él en la plantilla, el Real Zaragoza tampoco ha abandonado el infierno y cumplirá su duodécima temporada seguida en la categoría ya sin el madrileño, al que obviamente no hay que responsabilizar de nada más allá de la cuota personal que le corresponde como integrante de varias plantillas que tampoco consiguieron sus objetivos.

Sin embargo, sí que hay que detenerse en la lección que deja el paso de Bermejo, de Bermejo porque es quien está de actualidad pero de muchos otros que podríamos enumerar si vinieran al caso: con Bermejos no han sido suficiente para ascender. El zurdo es un buen jugador, técnicamente cualificado, con virtudes manifiestas y defectos a la vista. Tiene mercado en Segunda y una carrera aún larga por delante.

No es un caso único, como él ha habido muchos en este tiempo, cromos parecidos que no han logrado que el club diera un salto hacia arriba. Para pensar con fundamento en subir, y los movimientos que está tratando de ejecutar el club este verano irán claramente en esa dirección, el Real Zaragoza necesita jugadores más consistentes, más redondos, más regulares en su rendimiento, más hechos y de otra dimensión física. No sólo aparentemente buenos sino, de hecho y de derecho, mejores.