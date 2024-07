"Bazdar es diferente y se le ven maneras, pero puede sufrir en Segunda"

De la sorpresa por la capacidad económica del Real Zaragoza para optar a su fichaje a las dudas con el rendimiento, en el corto plazo, que Samed Bazdar puede dar en el equipo aragonés, siempre y cuando se confirme la llegada del futbolista serbio a la capital aragonesa. Ese es el sentir general de tres de sus compatriotas como son Ivan Obradovic, Ranko Popovic y Petar Vasilejvic, los dos primeros con pasado zaragocista.

El que más contacto directo ha tenido con Bazdar es Obradovic, que ha llegado a compartir vestuario con él dos años en las filas del Partizan de Belgrado. El serbio, que solo pudo disputar 48 partidos oficiales en cuatro años en Zaragoza por dos graves operaciones de rodilla, asegura que, aunque «no tiene información» porque su relación con el Partizan ahora «no es la mejor», «parece claro que el chico va a salir porque se está entrenando aparte del grupo».

Obradovic recuerda, cuando el jugador pretendido por el Real Zaragoza era todavía un adolescente y comenzaba a subir a los entrenamientos del primer equipo, que Bazdar llamó pronto la atención del resto de los compañeros. «Llegó con mucha confianza para lo joven que era. Pedía mucho la pelota y se veía que era un chico con mucho talento», rememora Obradovic, que define al futbolista como un jugador «con muy buena técnica, muy inteligente, que entiende el juego. Hace todos los movimientos suaves y bonitos, aunque no es demasiado rápido», advierte el exfutbolista, que cree que no es un delantero puro y lo ve más como un «falso nueve».

Fuera del campo

A nivel personal, Obradovic afirma que Bazda es un «chico muy bueno, muy humilde, y con muchas ganas de progresar en la vida». «Iba mucho al gimnasio y comía muy bien, cuidaba mucho su cuerpo. Era tranquilo y, fuera del campo, no se oía nada malo de él», explica el exzaragocista, que recuerda lo mucho que le gustaba preguntar a Bazda a los veteranos del equipo, a los que pedía consejos y quería que le contaran experiencias y vivencias dentro del mundo del fútbol.

No obstante, Obradovic, a pesar de confiar en su potencial, considera que Bazda todavía es un jugador de «futuro» y cree que igual «no está para ser titular» desde el principio: «La adaptación puede ser un problema al principio, a mí me costó mucho y más cuando eres tan joven. Pero si confían en él y le dan un contrato largo puede llegar a ser un jugador diferencial», valora el exfutbolista, al que le sorprende que el Zaragoza pueda pagar tanto por un chico que «todavía no ha hecho tanto».

Algo similar opina Ranko Popovic, el que fuera entrenador del Real Zaragoza, que tiene miedo que ese precio y esa expectación «pueda suponer un extra de presión que se convierta en un problema para el chaval». Porque, según el técnico, en Serbia se lleva hablando mucho tiempo del potencial de Samed Bazdar. «Hay veces que la prensa habla por hablar y porque hay que vender algo, pero a este chico se le ven maneras», reflexiona Popovic, que lo define como un jugador «muy coordinado para lo alto que es, con buen disparo y que maneja bien la pelota», aunque el técnico, actualmente entrenando en Japón, considera que todavía le falta «hacerse todavía más en algunos aspectos», al menos en los partidos en los que le ha visto.

La presión

A Popovic también le sorprende la «potente» apuesta del Real Zaragoza por Bazdar, que según sus fuentes tenía ofertas mejores, económicamente hablando, en Rusia, Turquía e incluso en Estados Unidos. El entrenador, a sabiendas de cómo es La Romareda, pide paciencia a la afición. «Allí se vive todo de 0 a 100 y si la gente piensa que es muy caro igual no le dan ese margen de adaptación. Hay que tener cuidado con eso. Pero también La Romareda sabe apreciar a los buenos futbolistas, y Bazdar lo es», indica.

Aunque Zaragoza es una plaza exigente, Petar Vasiljevic, compatriota de Bazda y exentrenador y director deportivo de Osasuna apunta a su procedencia para defender que al futbolista no le tiemble el pulso al llegar a la capital aragonesa. «El Partizan es un equipo grande, con mucha exigencia y además está pasando por malos momentos, que eso complica todo», valora Vasiljevic, que considera que Bazda «es diferente» y tiene mucho talento, aunque tampoco lo considera un delantero puro. «Le gusta también ver el fútbol de cara», explica.

Al igual que Obradovic y Popovic, Vasiljevic considera que Bazda «puede sufrir» con el cambio desde el fútbol serbio hasta la Segunda División: «Se va a encontrar en el día a día con muchos menos espacios y un juego más físico. Por sus características, incluso pienso que le vendría mejor saltar a un Primera que a un equipo en Segunda como el Zaragoza».