Luismi Sánchez gana enteros para la medular zaragocista

No era la primera opción, pero, conforme van pasando los días, la opción de que Luismi Sánchez llegue al Real Zaragoza va tomando cada vez más fuerza. El centrocampista de 32 años, tras acabar su contrato con el Real Oviedo y no renovar con el equipo asturiano, se encuentra libre desde el 1 de julio y en las últimas horas se han intensificado las conversaciones entre sus agentes y la dirección técnica zaragocista.

No es el único club de Segunda el Zaragoza que está interesado en hacerse con los servicios del andaluz, así como alguna proposición de fuera de España, pero al futbolista le seduce especialmente la posibilidad de recalar en La Romareda, posibilidad que al comienzo del mercado era baja, pero que va ganando enteros debido a que su perfil encaja a la perfección en las necesidades de Víctor Fernández.

Luismi, con una gran experiencia en Segunda y perfecto conocedor de la categoría, es un cásico centrocampista posicional, un '6', que abarca campo, da solidez defensiva a su equipo en el medio, es poderoso en el juego aéreo y puede ayudar en la salida del balón. Con pasado en clubs como el Valladolid o el Elche, la pasada temporada disputó un total de 1.903 minutos en 24 partidos con el Oviedo.

Jaume y Marc

La posible llegada de Luismi Sánchez al Real Zaragoza provocaría con total seguridad la más que probable ya salida de Jaume Grau, uno de los descartes de Víctor Fernández, y abriría la posibilidad del adiós de Marc Aguado, que sigue sin renovar. El canterano, con uno año más de contrato, cuenta con el interés del Elche, donde se reencontraría con Eder Sarabia, y de varios equipos extranjeros. El club aragonés, como confirmó Juan Carlos Cordero hace tan solo unos días, ha trasladado a Aguado la posibilidad de ampliar su vinculación con el Zaragoza, pero por el momento esa negociación se encuentra parada y no se han puesto cifras encima de la mesa.