Bazdar: "Ojalá pueda llegar tan lejos como Milosevic"

Samed Bazdar llega al Real Zaragoza consciente de ser un proyecto de futuro, pero dispuesto a ofrecer un rendimiento inmediato a un equipo en el que apunta a ser pieza clave. El serbio, a sus 20 años, tiene claro que el club lo considera una inversión a largo plazo pero no reclama paciencia a nadie. “El tiempo dirá. Lo mío es trabajar, esforzarme y espero ganarme cuanto antes la confianza del club y de los aficionados”, apuntó el punta este jueves en su presentación oficial.

En imágenes | Presentación de Calero y Bazdar como nuevos jugadores del Real Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Bazdar, al que Cordero presentó como “uno de los delanteros con mayor proyección en Europa con rasgos de jugador de barrio”, celebra su aterrizaje en una competición que sigue de cerca: “En Serbia todo sabemos que la Liga española es muy buena y que se juega muy bien al fútbol. El Zaragoza es un club histórico y me ha gustado mucho su proyecto, por eso he aceptado”, subraya el atacante, consciente de la necesidad de devolver al equipo a la élite cuanto antes. “El Zaragoza ha estado mucho tiempo en Primera y hay que regresar pronto al sitio donde se merece estar este club”. Para ello, intentará seguir los pasos de ilustres compatriotas que triunfaron en La Romareda, como Antic o, sobre todo, Milosevic. “Claro que los conozco, sobre todo a Milosevic, que juega en la misma posición que yo. Me gustaría llegar hasta donde llegó él y trabajaré duro para conseguirlo”.

Porque, como Savo, a pesar de que asegura estar capacitado para jugar en cualquier posición en ataque, Bazdar es “delantero centro” que, admite, “aún tiene muchas cosas por mejorar”, si bien destaca en “atacar bien el espacio, hacer jugar al equipo y soy concreto en el remate”.