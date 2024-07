Cordero anuncia salidas inminentes y asume la posibilidad de despidos

Con media docena de incoporaciones ya finiquitadas y quizá otras tantas aún pendientes, Juan Carlos Cordero afronta un mercado «largo y complejo» en el que, sin embargo, el Real Zaragoza ha variado su habitual forma de proceder. El mayor músculo financiero y las numerosas tareas por hacer propician que ya no se espere a cerrar salidas antes de fichar y, sobre todo, han vuelto las inversiones en forma de desembolso económico, algo que no se practicaba desde hace tiempo. «Es lo que dicta el mercado. Hay que arriesgar y si creemos que una operación es interesante, no hay que esperar», declaró el cartagenero en la presentación de Calero y Bazdar, dos jugadores por los que el Zaragoza ha pagado traspaso. «Pero la percepción de los jugadores cuando reciben la oferta del Zaragoza no ha cambiado demasiado. Sigue habiendo tres equipos (los recién descendidos) que están por encima del resto gracias a la ayuda que reciben», lamenta Cordero.

En imágenes | Presentación de Calero y Bazdar como nuevos jugadores del Real Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ahora, las salidas parecen pasar a un primer plano. Y es que el overbooking es notorio en una plantilla que, en cualquier caso, se verá reducida en las próximas horas, según avanzó Cordero, que anunció salidas inminentes «entre esta semana y la próxima». Entre ellas podría estar la de Bermejo, al que pretende el Sporting, o Rebollo, que cuenta con varias ofertas de Primera RFEF. No parece que sea el caso de Maikel Mesa. «Tengo mucho respeto al Tenerife, al jugador y al mercado, pero no hay ningún movimiento por parte de nadie. El jugador mostró su deseo de salir, pero es necesario un acuerdo a tres bandas que en estos momentos no existe».

Tampoco figura Marc Aguado entre los llamados a salir a pesar del interés del Elche de Eder Sarabia. «Se cuenta con él al cien por cien y, si no hay una oferta que satisfaga a todas las partes, seguirá con nosotros», afirma Cordero, que tiene claro que el mayor volumen de entradas y salidas se producirá «en los últimos días de mercado». Para entonces, el Zaragoza podría estar abocado a asumir el despido de alguno de los numerosos futbolistas que no cuentan y a los que se les ha trasladado que deben salir. «Tenemos algunas salidas encarriladas, pero somos conscientes de que se podrá abordar el despido, los últimos días de agosto, de algún jugadorque no haya puesto de su parte», subrayó el director deportivo zaragocista.