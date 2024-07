El Elche propone al Zaragoza un trueque entre Edgar Badía y Marc Aguado

El Elche ha propuesto al Real Zaragoza un trueque entre Edgar Badía y Marc Aguado que el club aragonés, de momento, no contempla. La entidad alicantina, de hecho, asegura que solo abrirá la puerta al meta catalán a través de esta vía o, como ya trasladó en su día, mediante un traspaso que incluiría una cantidad económica que el Zaragoza no está dispuesto a asumir. Si no se dan ninguna de esas premisas, Badía, al que el Zaragoza no ha descartado, no saldrá del Martínez Valero.

Eder Sarabia, técnico del Elche, quiere aprovechar el interés del Zaragoza en el cancerbero, al que le resta un año de contrato con la entidad franjiverde, para volver a reunirse con Marc Aguado, al que tuvo a sus órdenes durante dos temporadas en el Andorra. A Sarabia le encanta Marc, al que llegó a señalar como "futuro mediocentro de la selección española durante años" y ya ha trasladado a Chema Aragón, director deportivo del Elche, su deseo de acometer el fichaje del zaragocista, que aún no ha recibido oferta de renovación por parte del Zaragoza, con el que acaba contrato en 2025.

Pero la fórmula planteada por el Elche está lejos de convencer al Zaragoza, que también rechaza la posibilidad de realizar un desembolso económico por hacerse con los servicios del meta.