El Real Zaragoza rechaza las ofertas de Alavés y Espanyol por Francés

El Real Zaragoza ya ha rechazado dos ofertas formales y oficiales por Alejandro Francés. La última de ellas ha sido la del Espanyol, que, como el Alavés hace semanas, también se ha topado con la negativa del club aragonés, empeñado en retener al canterano hasta que llegue una propuesta que satisfaga unas exigencias que se mantienen en torno a los 6 millones de euros (incluyendo variables), una cantidad que parece inasumible para los interesados, conscientes de que al jugador le resta solo un año de contrato con el Zaragoza.

La propuesta del Espanyol se enmarcaría en similares parámetros a la que realizó el Alavés, que ofreció 2 millones de euros por el 50% del pase de Francés. En ambos casos, el Zaragoza consideró insuficiente una proposición susceptible de revisión, si bien en ningún caso se alcanzarán las cifras requeridas por la entidad blanquilla. En todo caso, el futuro de Francés pasa por su salida del Zaragoza para jugar en Primera División, tal y como quedó establecido el pasado verano en un pacto tácito entre el jugador y el club cuando este convenció al central para seguir en La Romareda a pesar de contar con ofertas de la máxima categoría del fútbol nacional.

“Quiere mejorar y estamos abiertos a escuchar ofertas por su valor y no por menos. A día de hoy no hay nada convincente para trasladar a la propiedad para que lo valoren. Si no llega nada, abordaremos su renovación”, declaró Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, hace apenas una semana. Pero tampoco hay novedad en ese sentido. El club, seguramente consciente de que el canterano rechazará la renovación, todavía no ha presentado al futbolista esa propuesta de ampliación de contrato que tiene ya diseñada y que incluye una prórroga por cuatro temporadas. De hecho, el Zaragoza remite por ahora al pacto que se realizó cuando renovó en 2022, por tres años, y en el que se estableció que, si no se subía, en el verano de 2023 podía salir por una oferta que con incentivos llegara a los seis millones y estuviera en al menos 4 en el fijo, teniendo en cuenta que su cláusula es de 12 en Segunda y 25 si el Zaragoza estuviera en Primera.

Mientras, Francés sigue entrenando a las órdenes de Víctor Fernández, que ya ha dejado claro su deseo de seguir contando con un jugador al que considera pilar básico.