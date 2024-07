La presencia de Francho el primer partido de Liga no está asegurada

Francho Serrano no tiene garantizado llegar al primer partido de Liga, para el que queda menos de un mes. El canterano, que inició la semana con el grupo para volver a ejercitarse aparte los días posteriores, avanza sin retrocesos en la recuperación de la grave lesión que sufrió a mediados de marzo durante el partido disputado en La Romareda ante el Espanyol (el primero de Víctor Fernández en el banquillo zaragocista), pero, ya en la fase final del proceso, no se tomarán riesgos innecesarios y la cautela y la prudencia presidirán unas sesiones en las que el reparto de cargas será muy adaptado y ajustado.

Y es que la lesión sufrida por Francho fue mucho más grave de lo que se expuso inicialmente. No se trató tan solo de una fascitis plantar, una dolencia muy dolorosa y compleja que el zaragozano arrastró durante semanas. Pero su negativa a parar y su firme deseo de ayudar al equipo a superar un momento muy delicado, con el descenso al acecho, tuvieron consecuencias y provocó una rotura parcial de la fascia de su pie izquierdo que le dejó fuera de combate en las once últimas jornadas y le abocó a un proceso de recuperación mucho más largo acentuado por un primer tratamiento médico que no tuvo el efecto deseado. Ahora, su presencia en la jornada inaugural de la temporada 24-25 ante el Cádiz en tierras andaluzas no está del todo asegurada.

Será la evolución del jugador en los próximos días la que marcará el camino. De momento, la presencia de Francho en los amistosos de pretemporada que comenzarán a disputarse la próxima semana parece descartada, siempre a expensas de las sensaciones del futbolista, que recorre ya su cuarto mes de baja.La recuperación va bien y no hay que lamentar retrocesos importantes, pero el club tiene claro que no correrá riesgos y que Francho solo jugará cuando esté totalmente restablecido, el dolor deje de ser una amenaza y la recaída un riesgo.

Las lesiones, principalmente la última, sufridas el curso pasado provocaron que la participación de Francho, que ya ha recibido la primera oferta de renovación por parte del club (acaba contrato en 2025), fuera la más reducida desde que accedió al primer equipo. Apenas participó en 22 partidos (20 de ellos como titular) pero al aragonés, pieza clave para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo desde que subió desde el filial, le dio tiempo a anotar tres tantos.