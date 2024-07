El Elche quiere ganarse a Marc Aguado

Marc Aguado se ha convertido en la gran obsesión de Eder Sarabia, técnico del Elche, que desde que tomó las riendas del equipo alicantino ha situado al mediocentro aragonés como su objetivo prioritario de cara a la próxima temporada. Marc, al que el entrenador tuvo bajo sus órdenes durante dos campañas y media en el Andorra, es la pieza maestra sobre la que Sarabia pretende que gire todo el engranaje del Elche y así se lo ha trasladado tanto a la propiedad como a una dirección deportiva liderada desde este verano por Chema Aragón.

Pero el Elche es consciente de que no será fácil cumplir con el gran deseo de su entrenador. Marc, con contrato con el Real Zaragoza hasta 2025, entra en los planes del club, cuyo director deportivo, Juan Carlos Cordero, ya ha dejado claro en varias ocasiones el deseo de renovar al futbolista, si bien, de momento, esa propuesta todavía no se ha concretado. Así que desde el Martínez Valero se buscan fórmulas destinadas a facilitar una empresa que, en estos momentos, se antoja complicada. De hecho, su primer intento: un trueque entre Edgar Badía, pretendido por el Zaragoza, y el propio Marc se ha topado de bruces con la negativa de los aragoneses, que solo contemplarían esa vía acompañada de una cantidad económica interesante. Ni hablar de un intercambio puro y duro. Descartado. De momento, el Elche no valora la posibilidad de incluir en su proposición a Raúl Guti. Más adelante, ya se verá, pero no parece demasiado factible a tenor de los 5 millones de euros que la entidad alicantina pagó en 2020 por el centrocampista zaragozano.

Pero el Elche no está dispuesto a darse por vencido tan pronto y promete pelea hasta el final para darle a Sarabia lo que tanto desea. El club ilicitano no acaba de creerse las palabras de Cordero, que el pasado jueves dio a entender que Marc es indispensable. «No me gusta hablar de negociaciones, pero el tema de Marc sigue igual que la semana pasada. Queremos que continúe con nosotros al cien por cien y si no hay una oferta que nos satisfaga, seguirá con nosotros. Si llega una oferta y el jugador quiere marcharse, se estudiará como todo, pero a día de hoy no hay ningún avance», indicó el cartagenero durante la presentación de Bazdar y Calero.

La obsesión de Sarabia

Pero el Elche cree que el mediocentro no es tan imprescindible para el Zaragoza y que la aseveración de Cordero responde a una maniobra para transmitir firmeza frente al interés del Elche, al que no le queda más remedio que esperar a un hipotético gesto del futbolista que pudiera facilitar las cosas. Esa es, ahora mismo, la gran esperanza de Sarabia. Si Marc traslada al Zaragoza su voluntad de salir y de reencontrarse con el entrenador que le llevó al fútbol profesional y que asegura que Aguado está destinado a ser «mediocentro de la selección española durante años», la empresa perderá complejidad a pesar de la firmeza expuesta por el club aragonés a la hora de no permitir la salida del futbolista si no es a través de una oferta que satisfaga sus exigencias. Marc Aguado no es intransferible, como admitió Cordero, y a ello se aferra Sarabia con uñas y dientes.

Pero el entorno de Aguado, que se ejercita con normalidad a las órdenes de Víctor Fernández, asegura que el único deseo del futbolista es continuar en el Real Zaragoza y lograr el ansiado ascenso a Primera División y poner fin de una vez a doce campañas consecutivas en la categoría de plata del fútbol español.

El curso pasado, Marc Aguado, de 23 años, fue uno de los jugadores con más peso específico en el equipo, en el que participó en un total de 35 encuentros siendo titular en 29 de ellos. El zaragozano renovó en 2023, antes de afrontar su tercera cesión en el Andorra. Su contrato, que expira el próximo 30 de junio, incluye una cláusula de rescisión de 8 millones de euros en Segunda División y de 10 en Primera.