El Tenerife se niega a subir la oferta por Maikel Mesa

El Tenerife tensa la cuerda e intensifica su pulso con el Real Zaragoza en su cruzada por hacerse con los servicios de Maikel Mesa. Fuentes cercanas al club canario aseguran que la oferta de 200.000 euros en concepto de fijo más variables presentada al Zaragoza por el jugador expiraba ayer y que, por tanto, no habrá más movimientos ni se subirá una propuesta que ha sido rechazada por la entidad aragonesa. De este modo, Maikel Mesa, al que le restan todavía dos años de contrato con el Zaragoza, seguirá de momento en la capital a pesar de su deseo de regresar a las islas para jugar en el Heliodoro.

El nuevo capítulo amenaza con prolongar todavía más un culebrón que apuntaba a no perdurar tanto. Mesa, que estaría dispuesto a renunciar a un 20% de su salario para marcharse al Tenerife, es el gran objetivo de la entidad isleña, que, sin embargo, no está dispuesta a conseguir su incorporación a cualquier precio. De hecho, se niega a incrementar esa propuesta que, en función de la consecución de diversos objetivos particulares y colectivos, podría alcanzar los 300.000 euros por un jugador de 33 años.

El pulso, pues, alcanza su punto álgido. El Zaragoza no tiene prisa por deshacerse del que fue el máximo goleador del equipo, con once tantos, el curso pasado. Es consciente, y así se lo ha trasladado el propio jugador, que Mesa no quiere seguir en el conjunto aragonés, pero desde la SAD se apela al contrato en vigor del futbolista, que solo saldrá bajo las premisas impuestas desde la dirección deportiva liderada por Juan Carlos Cordero. «Tenemos máximo respeto al Tenerife y al jugador, pero no ha habido ningún movimiento más por parte de nadie. El chico transmitió su intención de salir, pero está entrenando bien y está contento. El Real Zaragoza se mantiene en su lugar y a día de hoy no hay acuerdo», advirtió el murciano, cuya llegada, hace un año y medio, al club aragonés estuvo precedida por el pago de alrededor de 300.000 euros (menos de la mitad de la cláusula de rescisión de 750.000 euros) que el Tenerife exigió al Zaragoza para dejar salir al director deportivo, que tenía un año más de contrato con la entidad canaria.

Maikel Mesa, que pudo regresar hace un año al Tenerife, equipo del que salió en cadetes y donde no ha jugado como profesional, se decidió entonces por la oferta zaragocista, pero ahora su deseo es jugar a sus 33 años en el equipo de su isla.

Y el Zaragoza entiende la pretensión del futbolista de militar en el equipo de su tierra, pero también pide una valoración justa de un jugador que ha anotado 11 goles y que renovó por partidos en esta última temporada. El acuerdo parecía inevitable, pero, de momento, está lejos. La insuficiente oferta del Tenerife ya es historia. El pulso continúa.