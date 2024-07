El Real Zaragoza sigue sin necesitar un psicólogo

Una vez más, y van diez años seguidos, el Real Zaragoza presentó oficialmente un cuerpo técnico en el que no hay cabida para el psicólogo deportivo. Ni para el primer equipo ni tampoco en las categorías formativas existirá una figura cuya presencia y relevancia en el fútbol es cada vez mayor.

En el club aragonés, sin embargo, no se contempla la recuperación de un cargo inexistente desde hace una década. No se descarta el rescate en el futuro, pero, en todo caso, nunca será a corto plazo. El Zaragoza, de momento, no necesita psicólogo, lo que le hace ir contracorriente respecto a la tendencia actual. Y es que este profesional es habitual en la estructura de los principales clubs deportivos de élite. En el primer equipo y en las categorías base o, al menos, en uno de ellos. No es el caso de la entidad aragonesa, carente de esta figura desde que se prescindió de ella en 2014.

Y eso que el Real Zaragoza no escapó a esa tendencia que, a partir de la primera década de los 2000, comenzó a extenderse por las entidades deportivas. En 2006, el club, gracias a Javier Ruiz de Lazcano, aprovechaba un convenio con la Universidad de Zaragoza para incorporar a Luis Cantarero como psicólogo. Su estancia en la entidad deportiva se prolongaría durante ocho años, cuando la Fundación 2032 impuso, en 2014, su salida de la SAD.

Nadie ha vuelto a ocupar su lugar porque, durante todo este tiempo, el Real Zaragoza no ha considerado adecuado o necesario potenciar el trabajo psicológico como herramienta destinada tanto al futbolista profesional como a los niños y jóvenes de las categorías inferiores. Esa carencia ha llevado a numerosos jugadores a buscar esa ayuda de un psicólogo por su cuenta.

La incorporación de un profesional de este tipo al cuerpo técnico es cada vez más habitual entre los equipos profesionales. Lo tuvo claro Antonio Hidalgo, técnico de la SD Huesca, cuando reclamó un psicólogo deportivo a comienzos de año. El club se apresuró a atender su petición y recurrió a Jesús Cabrero, exportero del conjunto oscense y del Real Zaragoza e íntimo amigo de Joaquín Sorribas, también psicólogo deportivo, que desde el curso pasado desarrolla su labor profesional en el Deportivo, al que llegó de la mano del también aragonés Fernando Soriano, director deportivo del club gallego, recién ascendido a Segunda División cuatro años después de su salida del fútbol profesional.

Pero el Real Zaragoza sigue sin contemplar lo que otros ven muy claro. Hasta 18 profesionales integran el cuerpo técnico del primer equipo esta temporada, entre ellos, cinco fisios, dos utilleros, un nutricionista y un podólogo. Pero sigue sin haber espacio para el psicólogo deportivo a pesar de la impresión de que su presencia hubiese sido de ayuda en numerosos momentos a lo largo de todos estos años.