El Real Zaragoza confía en que Keidi Bare viaje a la concentración de San Pedro del Pinatar

A fuego lento sigue cocinándose la materialización del fichaje de Keidi Bare por el Real Zaragoza, aunque ambas partes lo dan por hecho. Tanto es así que desde el club aragonés cuentan con el albanés para que sea ya uno más del equipo en la concentración veraniega de San Pedro del Pinatar, que comienza el próximo domingo, y siguen confiando en poder hacer oficial su incorporacón en las próximas horas

Bare, un jugador muy del gusto de Víctor Fernández, se encuentra estos días en su Albania natal a la espera de que se concreten los últimos flecos de una operación que, sin embargo, no peligra. El mediocentro, de 26 años, está actualmente sin equipo tras haber acabado contrato con el Espanyol, con el que logró el ascenso a Primera División el curso pasado. Centrocampista con una gran intensidad defensiva, aguerrido pero con buen trato de balón, Bare es el elegido por el Zaragoza para reforzar la medular tras caerse las opciones de Luismi Sánchez, que se ha comprometido finalmente con el Málaga para la próxima campaña y de Dotor, rumbo al Oviedo.

A pesar de que en un principio se relacionó a Bare con algunos clubs de primera como el Rayo Vallecano o el Valladolid, la oferta para las tres próximas temporadas, más una opcional, del Real Zaragoza ha acabado convenciendo a un futbolista que fue una de las piezas claves en el centro del campo del Espanyol para que los periquitos regresaran a Primera.

El albanés está llamado a ser también esencial en la medular zaragocista, una posición en la que de momento existen más incógnitas que certezas. Toni Moya y Francho son los dos únicos que parecen contar con un sitio fijo en la plantilla, aunque el canterano puede perderse el comienzo de la temporada si no logra acelerar la recuperación de su rotura de fascia. La presencia de Marc Aguado es un interrogante debido al fuerte interés del Elche por hacerse con sus servicios y a que las negociaciones por su renovación no acaban de arrancar. El que no tiene cabida en los planes de Víctor Fernández es Jaume Grau, que deberá salir.

El amistoso

En medio de los numerosos frentes abiertos que tiene la dirección deportiva, el Real Zaragoza afronta este miércoles (19.00 horas) ante el Calahorra y en la localidad riojana su segundo partido de preparación tras el que disputó, a puerta cerrada, frente al Deportivo Aragón y que terminó con victoria del primer equipo por 1-0 con gol de Azón.

El mayor aliciente estará en comprobar si Samed Bazdar juega sus primeros minutos con la camiseta del equipo aragonés tras reservarlo Víctor en el duelo ante el filial. Además, también habrá muchos ojos puestos en la actuación de todos los fichajes del equipo hasta ahora, estando previsto que tengan minutos todos.