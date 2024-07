El Real Zaragoza se posiciona por el central Javi Montero

Con la factible salida de Francés rumbo al Girona, sin Mouriño, haciendo la pretemporada en el Atlético en su retorno con Simeone a la espera de un nuevo equipo, con todas las vías abiertas en ello, y con Jair señalado para buscarse destino al no contar para Víctor, el Real Zaragoza tiene la necesidad de fichar a tres centrales para la próxima temporada, con solo Lluís López como claro candidato para continuar en la zaga la posición en el eje es prioritaria para Juan Carlos Cordero y para Víctor Fernández. Y ahí emerge la candidatura de Javi Montero, central sevillano de 25 años que milita en el Besiktas y por el que el Zaragoza se ha posicionado en las últimas horas. Eso sí, los altos emolumentos del jugador dificultan la operación, aunque no se da por imposible.

A Javi Montero, que ha estado cedido en la última campaña en el Arouca portugués, completando una gran temporada en la Primeira Liga, con 29 partidos ligueros, todos de titular, el Besiktas le busca salida y con un año más de contrato la vía es una rescisión del mismo si no llega una oferta de traspaso, que aún no ha llegado. El central sevillano, de 25 años, percibe en el conjunto otomano una ficha que supera el millón y medio bruto y las opciones del Zaragoza pasarían por una desvinculación y ofrecerle un contrato de larga duración, por tres o cuatro años. El Alavés y el Espanyol, aunque aquí ya descartado, lo han tenido en su agenda de forma decidida en las últimas semanas y la prioridad del futbolista es Primera, pero si no logra esa vía le seduce jugar en el Zaragoza. En todo caso, es una alternativa a trabajar y no llegará de forma inminente.

Montero, un central de 1,85 fuerte y contundente y que llegó a ser internacional sub-21, se crio en la cantera del Atlético de Madrid, llegando a jugar 14 partidos en el primer equipo en la 18-19, entre Liga, Copa y Champions, y estuvo cedido en el Deportivo en la 19-20 y en Segunda, donde perdió la categoría el equipo gallego. En septiembre de 2020 fue cedido con opción de compra al Besiktas, que no ejecutó la misma pero adquirió sus derechos por 750.000 euros en 2021. Vivió en el club otomano dos primeras temporadas de cierta presencia, pero en la 22-23 y sin apenas oportunidades con Ismäel y con Gunes, los dos técnicos ese año en el Besiktas, en la segunda vuelta fue cedido al Hamburgo, donde tampoco logró demasiados minutos en la Bundesliga 2. Sin embargo, su nivel ha crecido en el Arouca este curso, donde ha sido indiscutible, con 34 partidos oficiales con Daniel Ramos en el banquillo.

Para el eje la otra gran apuesta es la de Joao Basso, por el que el Real Zaragoza lleva trabajando desde hace semanas su cesión desde el Santos y tiene convencido al jugador, de retorno de su préstamo al Estoril. Sin embargo, el club brasileño le ha inscrito en la Serie B del Brasilerao, a la que bajó, y prefiere un traspaso al que el Zaragoza no optaría, puesto que pagó al Arouca 2,5 millones hace un año. Equipos portugueses, como el Estoril, también lo quieren y en Brasil el Atlético Paranaense estaría dispuesto a su fichaje en propiedad, lo que reduciría las opciones zaragocistas, puesto que la inversión entre el traspaso y la ficha, que supera los 450.000 euros netos, sería muy elevada.