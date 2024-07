Las dos salidas frustradas de Bermejo

Bermejo vivió con el desechado fichaje por el Sporting su día más amargo en el fútbol profesional, una marcha atrás imprevista cuando ya se había subido al autobús del equipo sportinguista, había pasado la revisión médica y estaba en el hotel de concentración en Mondariz y hasta con la ropa oficial del club. La entidad asturiana adujo el riesgo de lesión y le ofreció un contrato que modificaba las cantidades del primer año de los tres que iba a firmar, algo que el jugador del Real Zaragoza se negó a rubricar tras consultarlo con su familia.

Bermejo no llegó tan lejos en enero de 2022, cuando abrió de par en par las puertas a una suculenta oferta en China, en el Tianjin, que multiplicaba por ocho los emolumentos que tenía en el Zaragoza, donde había firmado en 2020 por el mínimo salarial de la categoría, al que llegaba con objetivos. Al jugador se le comunicó a mediados de enero, pese a acumular bastantes minutos en esta temporada, que el club escucharía ofertas para una posible salida. La oferta suponía un préstamo hasta diciembre de 2022 para Bermejo, que dio pasos decididos para esa salida, como los trámites para su visado, algo que llevaba su tiempo para ir a China, pero también otros más y faltaba el acuerdo entre clubs, aunque el Tianjin no llegaba a la cantidad solicitada por el Zaragoza por el pago de esa cesión.

La sanción de la FIFA al Tianjin en febrero por impagos y que le impedía inscribir a futbolistas hasta que no saldara sus deudas terminó de complicar el panorama, pese a que no tardó en regularizar su situación, aunque por entonces Bermejo ya había decidido no ir a China esos 10 meses cedido por el Zaragoza. «Se estudió todo, lo valoré en ese periodo de tiempo, también con mi familia, ese paso tan grande que se podía dar. El dinero no lo es todo. En la vida y en el fútbol no hay que mirar solo lo económico y la mejor decisión que pude tomar fue quedarme», dijo después en una entrevista a este diario.

Lo cierto es que su fútbol remontó en ese tramo final de la temporada 21-22, con JIM en el banquillo, y se le ofreció por medio de la recién llegada propiedad Real Z LLC, una renovación hasta 2025 que aceptó para subir su salario y estar en el ranking medio de la plantilla, en torno a los 300.000 euros y Bermejo, ya con Escribá, sustituto de Carcedo como entrenador en la 22-23 ofreció su mejor repertorio, sobre todo en la segunda vuelta, para acabar ese curso con cinco goles y cuatro asistencias, un nivel que no mantuvo el curso pasado y que le llevó al casi ostracismo con Julio Velázquez para decidir salir en enero rumbo al Elche.

También tenía decidida su salida al Sporting y Víctor, más que Cordero («No estaba en el grupo de los que se les pidió salir», dijo el director deportivo la semana pasada), no puso pegas para que se fuera, pero la marcha atrás en su fichaje y ese riesgo de lesión van a dificultar mucho que pueda irse en este verano y que un club apueste de una forma tan decidia por él como lo hacía el Sporting. Lo normal, y hasta cierto punto lógico dado el contexto, es que el mediapunta haga valer ese año de contrato que le queda e intente hacerse un hueco en el Zaragoza para volver a demostrar su nivel. De momento, este miércoles se ejercitó con el grupo y jugó la segunda parte completa en Calahorra en el amistoso del equipo blanquillo, mostrándose muy activo y participando en el inicio de la jugada del 0-2.