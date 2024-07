El Zaragoza ya mira al frente. La crónica del Calahorra-Real Zaragoza (0-2)

Azón no juega amistosos. No concibe el canterano un partido de fútbol sin dejarse el alma en la incesante búsqueda de cada balón. Ni entiende el fútbol si no se enfila el camino a los vestuarios con la camiseta empapada. Azón es un profesional honrado. Un currante. Un zaragocista. Futbolista. Antes de los dos minutos, el delantero ya había marcado uno de esos goles marca de la casa. Carrera en busca de un balón casi imposible, brinco envuelto en fe para superar la errática salida del portero y el balón a la red como recompensa. El típico gol de Azón, el segundo del verano tras el anotado en el partidillo ante el filial. Lo celebró como Dios manda, que para eso se lo curró tanto. Ni amistosos ni leches. El que dice que no sirve para nada no conoce a Iván.

El tanto ponía por delante a un Real Zaragoza que se presentó en Calahorra con un once sin fichajes pero con novedades. La principal fue la de Nieto, que, 318 días después de aquella grave lesión en Cartagena, volvía a reencontrarse con el balón y con un adversario. Lo hizo, eso sí, como central diestro ante la carencia de efectivos en esa parcela y formando parte de una alineación cargada de efectivos que cuentan poco o nada. El 4-4-2, con Azón y Enrich arriba y un activo Sabin Merino tirado a banda izquierda, acogía a Mesa a la derecha de un doble pivote formado por Grau y Moya. Atrás, Luna y Lecoeuche ocupaban los laterales y Jair acompañaba a Nieto por delante de Pousin.

Claro que el francés duró poco. Apenas 20 minutos. El verano no ha acabado con el eterno infortunio del lateral, que se lesionó en un salto y tuvo que abandonar el partido entre ostensibles gestos de dolor y rabia. Lluís López fue su relevo, lo que situó a Nieto en su puesto natural.

Antes de la caída de Lecoeuche, la actividad de Sabin Merino y una llegada del local Aparicio que, tras error de Luna, se topó con Poussin habían sido el preludio de un balón al larguero en un centro de Enrich. Durante el último cuarto hora de la primera parte el único protagonista fue el calor, implacable sobre un terreno de juego lejos de sus mejores tiempos.

El descanso, como suele ser habitual en estas citas, lo cambió todo. Incluida toda la formación zaragocista, ahora con todos los fichajes. Entre ellos, Bazdar y Soberón formando pareja en vanguardia, y los laterales Calero y Tasende, que dejó tantas señales de su calidad como buenas sensaciones de cara a la Liga.

También estaba Bermejo, ya no tan afectado por su fichaje frustrado por el Sporting. El madrileño estuvo entre los más activos en este segundo periodo junto a Gori y el incisivo Liso. El canterano, siempre con la portería entre ceja y ceja, probó fortuna un par de veces pero la mala puntería y el portero le dejaron sin gol. Tampoco Badzar hizo diana con todo a su favor tras una asociación con Liso y Gori.

Presión alta

El Zaragoza, muy mejorado y con la línea de presión muy adelantada, dominaba el partido y al rival, que apenas se acercaría a las inmediaciones de Femenías, espectador de lujo de un partido que afrontaba sus minutos finales con ambos equipos castigados por las altas temperaturas pero con un Zaragoza en busca de un segundo tanto que certificara su primera victoria del verano.

Y el tanto llegó, estaba claro, desde la izquierda. Una apertura de Bermejo a Tasende derivó en un centro medido del lateral que pasó de largo sobre Bazdar para acabar en la bota de Soberón, cuyo remate superó al meta local para lucir algo más el triunfo de un Zaragoza que bien podía haber anotado antes a través de sendos intentos de Liso y Bazdar.

Con ambas escuadras pactando unos minutos finales sin sobresaltos, el Zaragoza concluyó el ensayo sin mayor sofocón que el provocado por el calor. Víctor, a falta de lo que está por llegar, ya dejó claro por dónde irán los tiros. Pero, sobre todo, por dónde no.