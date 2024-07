Maikel Mesa: "Me vengo a mi casa y entiendo que salimos todos bien"

Maikel Mesa llegó al aeropuerto de Tenerife a última hora de la tarde de este viernes después de que el jueves se acordara su traspaso al club isleño y de que ya no se ejercitara con el Real Zaragoza hoy. “Por fin, la verdad es que ha sido un verano difícil a nivel psicológico porque quería estar aquí sí o sí. Ha costado, pero estoy viviendo un sueño, no tengo palabras”, aseguró el mediapunta canario en sus primeras palabras ante la prensa y en un aeropuerto donde le esperaban su madre y su hermana. Este sábado pasará las pruebas médicas y después se hará oficial su traspaso.

El traspaso al Tenerife se empezó a negociar a principios de este mes, pero el jugador ya mostró mucho antes a Cordero su intención de salir, que también le manifestó a Víctor antes de un negociación que se paralizó en la primera oferta, de 200.000 euros fijos y otros 100.000 en variables, y que se cerró el jueves al subirla el Tenerife renunciando el jugador a una parte importante de su salario, más del 20% en el primer año en el Tenerife, donde firma por tres cursos. “Sí, pensé que no salía, dependía de otro club, no era fácil, aunque la intención era clara y todas las partes hemos hecho para que yo estoy aquí, agradecido a todos y feliz de estar en el Tenerife”, aseguró Maikel Mesa, cuyo traspaso va a rondar los 500.000 euros, la cifra que siempre exigió el Real Zaragoza.

“He disfrutado de una temporada en el Zaragoza a nivel personal muy buena, aunque en lo colectivo no lo fuera. Se hizo un gran año, yo me vengo a casa y entiendo que salimos todos bien”, dijo a modo de resumen de su curso de zaragocista, donde fue el máximo goleador, con 11 dianas en 41 partidos de Liga.

El mediapunta canario hace un gesto de optimismo a su llegada. / EL DÍA DE TENERIFE

Maikel Mesa pudo firmar hace un año por el Tenerife, pero lo hizo por el Zaragoza tras aceptar la ferta de Cordero y teniendo en cuenta que en ese momento había muchos aficionados en el equipo isleño que no deseaban ese regreso del jugador que estuvo hasta cadetes en esa entidad. “Siempre me habría gustado estar muchos años, llego hoy y no quiero mirar atrás. Deseo disfrutar del presente”, afirmó el mediapunta canario, que cumple su sueño de jugar como profesional en el Tenerife y a los 33 años, después de que algunos gestos y declaraciones, sobre todo en su época en Las Palmas, no gustaran a la afición chicharrera. “Todos nos equivocamos y cometemos errores, lo bueno en la vida es ver dónde los hiciste y subsanarlo. Si estoy aquí es porque he querido estar, solo queda poner el trabajo y disfrutar del fútbol para ser feliz y estar lo más arriba posible en la clasificación ya que hay que ser ambiciosos”.