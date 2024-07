Francés: "Tengo nuevos retos por delante, pero siempre os llevaré en el corazón"

Un vídeo en el anuncio de su fichaje por el Girona ha sido el modo de Alejandro Francés de decir adiós a 12 años en el Real Zaragoza, el equipo de su corazón y de su sentimiento, como muestra en los tatuajes que luce. "Hola zaragocistas, hoy es un día muy difícil para mí. Desde que yo era un niño he vivido y he crecido junto al escudo del león, ser jugador del Real Zaragoza no solo ha sido el sueño que tenía desde niño, sino también ha sido muchos sueños que se han hecho realidad, como defender el club de mi tierra, el de mi gente y el de mi familia".

"Ahora tengo nuevos retos por delante lejos de Zaragoza, pero no dudéis que siempre os llevaré conmigo. Gracias Real Zaragoza, gracias afición", concluye Francés en el vídeo, donde se besa ese tatuaje que lleva en el brazo donde se ve de la mano de su madre acudiendo a La Romareda.

Además, en Instagram el jugador ya del Girona ha publicado una extensa carta:

Primera parte de la carta de Francés a la afición zaragocista. / INSTAGRAM