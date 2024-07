Pep Biel, el otro regreso frustrado

El más emblemático fue el Ander Herrera, con regate de última hora sorprendente para muchos para renovar en el Athletic y no cumplir su sueño de volver al Real Zaragoza, también hubo el deseo de que el zaragozano Roberto López pudiera vestir la camiseta zaragocista que no lució tras marcharse desde el Amistad a la Real Sociedad en cadetes, pero el club aragonés intentó también una vuelta que habría generado no menos ilusión, la de Pep Biel. El mediapunta mallorquín, de 27 años y que puede jugar como enlace del delantero o en las bandas, recibió el interés de la entidad zaragocista, que quería intentar una cesión desde el Olympiacos, club que posee sus derechos hasta 2027 y que lo ha tenido cedido en la segunda vuelta del curso pasado en el FC Ausburgo.

Sin embargo, la respuesta fue negativa, porque el equipo de El Pireo cuenta con Pep Biel en esta temporada y a día de hoy no va a salir. En todo caso, la opción por el mediapunta zurdo no habría sido sencilla, porque algunos clubs de Primera (Rayo, Mallorca o Las Palmas) también estaban pendientes de su situación, aunque el Zaragoza sí había mostrado el deseo de querer el regreso del jugador balear.

Pep Biel, fichado para el Deportivo Aragón desde el Amudévar en 2017, tuvo una temporada de irrupción en el Zaragoza en la 18-19 tremenda. Lucas Alcaraz empezó a darle protagonismo que Víctor Fernández cuando relevó al técnico granadino le negó en un primer momento hasta plantearse una cesión en enero al Atlético Baleares. Sin embargo, fue clave en esa segunda vuelta, con goles y asistencias, hasta seis dianas y cuatro pases, que le situaron como absolutamente indiscutible para el técnico zaragozano, el más interesado en volverlo a tener a sus órdenes, una posibilidad que no se dará.

Pep Biel se marchó traspasado al Copenhague en ese verano, pese a la radical oposición de Víctor Fernández en una venta por 4 millones que alcanzó otros 800.000 euros entre la clasificación para Champions del equipo danés y la plusvalía de su traspaso al Olympiacos por algo más de 6 millones en 2022. El jugador balear habría sido un refuerzo de primer nivel, también a nivel mediático, pero no vendrá.