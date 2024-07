La SD Tarazona eleva el nivel de exigencia para el Real Zaragoza

Segundo test de pretemporada este sábado para el Real Zaragoza, este en el Municipal de Tarazona (19.30 horas. Aragón TV) ante el equipo local para elevar el nivel de exigencia para los de Víctor, que se miden a un equipo de Primera RFEF en un partido que supone la primera edición del Torneo Comarca de Tarazona y el Moncayo. El conjunto turiasonense, que comenzará la Liga tras su histórica permanencia del curso pasado el 25 de agosto ante el Arenteiro, lleva trabajando desde el 16 de julio, con menos rodaje entonces que los zaragocistas, y ya disputó y perdió por 0-2 un amistoso ante el Huesca.

Mientras, el Zaragoza viene de superar al Calahorra, por 0-2, aunque ahora da un salto de categoría en el nivel del enemigo. Tras el duelo, el equipo zaragocista iniciará el domingo una concentración de seis días en San Pedro del Pinatar (Murcia), con duelos ante el Getafe el 31 y un triangular ante el el Elche y el Al-Ettifaq Club el 3 de agosto, fecha en la que regresará a la capital aragonesa.

Muchos 'tocados'

El Zaragoza anda en un estado de provisionalidad absoluta, en plena revolución de su plantilla y con varios jugadores en la enfermería. Víctor no podrá contar con los lesionados que vienen del curso pasado como Francho, que va aumentando el trabajo grupal, Borge, o el meta Cristian, mientras que Lecoeuche, que fue el primer jugador que entró en este apartado en esta pretemporada, en el amistoso ante el Calahorra, con un esguince de tobillo, también es baja. Además, Bazdar y Gori Gracia acabaron en La Planilla con molestias y no han entrenado estos dos días, por lo que lo normal es que no se les fuerce. Y Maikel Mesa ya está en Tenerife y Francés, que no jugó en Calahorra, luce los colores del Girona.

El miércoles pasado Víctor no se llevó a otros jugadores, como Bakis o Baselga, porque sus salidas estaban cercanas, pero siguen en el equipo y está por ver si entran en la citación que el entrenador dé de cara al partido de esta tarde, donde se espera un buen ambiente en las gradas, con entradas desde 5 euros para los socios del club y de 15 para el resto.

El Tarazona logró con Molo Casas a los mandos una histórica permanencia en Primera RFEF y este es el objetivo para Juanma Barrero, nuevo entrenador del equipo turiasonense, en el Grupo 1 y con un equipo al que han llegado el meta Diego Fuoli, los centrales Vadik Murria y Juan Rodríguez, el último en arribar, los laterales Camus y Lluís Llacer, los centrocampistas Pepe Mena y Borja Romero y los extremos Javi Martín y Marc Álvarez.