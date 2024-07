El análisis de Keidi Bare. "Es intenso, competitivo y con mucho carácter, un ganador"

A finales de 2014 llegó Keidi Bare a España después de salir de su Albania natal, herida aún y bajo los efectos del devastador conflicto de Kosovo que él vivió siendo muy niño, para probar antes en las inferiores del Panathinaikos y arribar a la cantera del Atlético de Madrid, donde tuvo que esperar casi medio año para poder competir en el División de Honor. Allí lo dirigió Óscar Fernández, ahora entrenador de la Real Sociedad C, para llegar a pisar solo en dos ocasiones el primer equipo rojiblanco, pasar después dos años en el Málaga, donde se encontró con Víctor Sánchez del Amo, mientras que en su reciente etapa en el Espanyol, con cuatro cursos en la casa perica tuvo como entrenador en la pasada temporada a Luis Miguel Ramis. Entre los tres dibujan un perfil de Keidi Bare marcado por su capacidad de trabajo y su continua mejora, por sus fuertes convicciones y su liderazgo. “Tiene mucho carácter, es muy intenso y competitivo, agresivo en los duelos y a la hora de apretar a los compañeros. Es un ganador”, resume Fernández. “Para mí el Zaragoza acierta con él”, apostilla Ramis

El técnico valenciano dirigió a Keidi tres años entre juveniles y el filial rojiblanco, en un Atlético B en la 17-18 donde también estaba Toni Moya junto a él en la medular. Fue el primer míster del ahora zaragocista en esa cantera y explica cómo era nada más llegar. “Era un chico que escuchaba todo lo que se le decía, que quería mejorar, con unas capacidades enormes , sobre todo de ejecutar bien todo lo que se le indicaba, una auténtica esponja. Siempre le decía que tenía una mentalidad albanesa absoluta en la capacidad de mejorar cada día”, recuerda Fernández sobre el primer Keidi Bare que llegó a España y que fue capaz de debutar en el primer equipo rojiblanco, en dos partidos en Copa, aunque también dejó una sanción para el recuerdo, con 9 partidos de castigo por insultar al árbitro en un partido del filial ante el Fabril en abril de 2018.

“El carácter le juega malas pasadas, eso es verdad”, admite Fernández, que estaba en aquel partido en el banquillo, “pero también ahora tiene una pausa que antes no tenía, ha pulido eso con la experiencia para ganar en tranquilidad”, añade, para dejar claro que ese temperamento también se manifiesta, o sobre todo lo hace así, en la capacidad de ser un líder, de pedirse el máximo y pedirlo a los demás: “Es muy exigente consigo mismo y con los de su alrededor. Asume liderazgo en el vestuario, es cabezón, conciso, claro y definido, si decide firmar en el Zaragoza es porque ve que se pueden hacer cosas. Tiene muy claro el camino que quiere coger”.

Keidi Bare presina a un compañero en un entrenamiento con el Atlético. / EFE

La presión y la toma de decisiones

Con esas características personales, con los recuerdos y el carácter forjados en una infancia dura, a Fernández no le quedan dudas sobre el fichaje. “El Zaragoza se lleva a un muy buen futbolista y viene de un país donde vivió muchas dificultades, donde tuvo que salir para hacerse una carrera y el tema de la presión desde luego no lo nota. El peso de la camiseta y la responsabilidad en el contexto que hay en Zaragoza no van a a ser un problema para él en La Romareda”, sentencia el técnico, que se ha especializado en su carrera sobre todo en el fútbol formativo, ya que también dirigió en las categorías inferiores del Valencia, hasta en el filial ché, y al Almería B. “Es un 6 con alma de 8, con mucho recorrido. El timing en la toma de decisiones lo ha mejorado y debe seguir mejorando. Recupera mucho balón y abarca campo, dota al equipo de equilibrio y ha progresado en esa primera entrega tras la recuperación y en la continuidad”.

Keidi Bare celebra una victoria con el Espanyol. / EFE

En el Espanyol, en la pasada temporada, Ramis lo utilizó en 15 de los 16 partidos que estuvo en el equipo catalán antes de ser relevado por Manolo González, en siete de ellos de titular. Fue importante para el míster tarraconense, que lo dispuso siempre en el doble pivote junto Álvaro Aguado o Gragera. “Tiene características para adaptarse a las dos posiciones del medio siempre que el equipo juegue con dos por dentro, pero es un jugador que le gusta aparecer en el campo rival y pisar área. No es un 6 al uso, de equilibrio, porque busca participar en el juego de ataque. Le veo más como un complemento de un buen 6 que tenga el equipo”, reseña Ramis, sobre Bare, internacional absoluto con Albania en 29 ocasiones.

“Como persona, que es importante para la adaptación, es extraordinario, un tipo con un nivel de compromiso alto y un jugador de equipo. Como futbolista aúna la experiencia y su capacidad para conocer el juego. Siempre busca el beneficio colectivo antes que el individual”, añade el preparador catalán, que coincide con Fernández en subrayar el principal rasgo del nuevo jugador zaragocista. “La intensidad es su mayor virtud, es verdad que técnicamente está bien dotado y elige bien, que sabe cuándo acelerar y pausar, tácticamente es inteligente, pero sobre todo es agresivo, te da 90 minutos de mucha competitividad. Es muy responsable con lo que quiere hacer y eso es necesario dentro del campo. No baja nunca los brazos, entrena al máximo y se nota en la competición”.

Al final, el técnico catalán, uno de sus últimos entrenadores, y Fernández, el primero en Espala, ven en Keidi a un jugador que suma en el vestuario, que lo hace crecer con su capacidad para arrastrar a los demás. “Tiene capacidad de autocrítica y de crítica, para ofrecer buenos mensajes al grupo, se preocupa por lo que pueden dar los demás y se hace oír, es un tipo muy de ayudar a los compañeros”, concluye el exentrenador del Espanyol, virtudes que suscribe Víctor Sánchez del Amo, que ahora trabaja en el Olimpija Ljubljana en Eslovenia y que dirigió al albanés en las dos temporadas en el Málaga. “Lo quiero mucho, es un jugadorazo y un profesional top, como persona y sobre el césped y en el vestuario”, cierra el madrileño.