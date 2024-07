Luna contra el arco iris. La crónica del Tarazona-Real Zaragoza (0-1)

Un gol de Luna nada más comenzado el choque bastó al Real Zaragoza para sumar el triunfo en Tarazona en un partido en el que la falta de puntería de los de Víctor les privó de un marcador más amplio. Con seis canteranos (Luna, Barrachina, Marc Aguado, Liso, Pau Sans y Azón) formó de inicio un Zaragoza que apenas tardó tres minutos en poner tierra de por medio en el marcador. Fue a través de una contra iniciada por Azón desde esas caídas a la izquierda que tanto le gustan. La galopada del delantero derivó en Pau Sans tras topar en un defensa y el preciso servicio del canterano encontró libre de marca a Luna, que definió a la perfección.

El Zaragoza, animado por el tanto, no quitó el pie del acelerador. Pau Sans, Liso y Azón eran un incordio constante para la zaga local. Iván rozó el gol con un remate casi a la altura del centro de Liso. El duelo era vistoso y la gente, que acudió en masa, se lo pasaba casi tan bien como Azón, que llevaba por la calle de la amargura a la zaga del Tarazona, de la que siempre se iba por piernas. Solo Yoel evitó el tanto del punta al desviar un buen remate con el que culminó la enésima contra justo después de que Mencía no acertase a embocar una notable internada de Javi Martín.

Aunque fue Pau Sans el que tuvo en su bota derecha la mejor ocasión tras el tanto inicial. El canterano, el mejor del primer tiempo, inició y rubricó una jugada que debió acabar en el segundo tanto, pero Yoel lo impidió con una intervención envuelta en reflejos.

El Zaragoza mandaba y controlaba pero el Tarazona esperaba su oportunidad en forma de contragolpe y casi siempre desde los costados, donde Javi Martín ponía en problemas a Luna. Femenías, en todo caso, no tenía que emplearse a fondo. Aunque a punto estuvo de hacerlo cuando, rebasada la primera media hora, Gnali cruzó demasiado su disparo después de otra jugada desde la banda izquierda del ataque de un Tarazona más suelto.

Mal de altura

Pero el Zaragoza no tardaría en recoger la batuta. Liso y Enrich, con sendos disparos consecutivos, provocaron el paso atrás de los locales, a los que les costó demasiado en percatarse de la cantidad de problemas que podía causar por arriba, donde al Zaragoza no le sobra nada. Pero hasta el borde del descanso no recurrieron los turiasonenses a los centros laterales para alivio de un Zaragoza que incidía en la banda izquierda como el atajo hacia el marco rival. Desde ahí llegó un centro medido de Tasende que Azón remató mal con todo a su favor en la última jugada previa al descanso. Antes, la rapidez al corte de Lluís López había librado a los blanquillos de problemas serios en un par de arranques de los de Juanma Barrero.

Víctor tiró de banquillo para afrontar un segundo tiempo en el que Poussin, Calero, Jair, Grau, Bermejo, Bakis y Soberón dejaron en la ducha a Femenías, Luna, Barrachina, Marc, Pau Sans, Azón y Enrich. Es decir, solo Lluís, Tasende, Moya y Liso conservaban el puesto ante un Tarazona con tan solo dos novedades: Fuoli en la portería y Rodríguez en la zaga.

El retorno de Bakis

Liso retomó el choque donde lo había dejado. El canterano, siempre desde la izquierda volvió a acercarse al gol a través de un remate excesivamente cruzado tras un saque de esquina. Justo después, Areso ganaba la espalda a la defensa blanquilla en una contra pero su defectuosa ejecución ante Poussin dejó sin recompensa su galopada. Bakis, mientras tanto, asistía a la cita con interés. El turco, tan participativo como errático, se descolgaba en busca de su mejor arma: el disparo a media distancia, pero sin acierto en la ejecución. El Tarazona resistía. El Zaragoza, con la banda de Tasende y Liso como argumento recurrente, buscaba la sentencia.

Veinte minutos dio Víctor Fernández a Terrer, Sabater y Boaz, los tres chicos del filial que faltaban por entrar en juego junto a Sabin Merino, que también accedió al terreno de juego tras la pausa de hidratación para actuar en banda izquierda, como había hecho en Calahorra. Desde ahí trazó el vasco una diagonal culminada con un disparo que se escapó no demasiado lejos de la escuadra izquierda del marco defendido por Fuoli. Y ese fue, asimismo, el origen y desarrollo de un contragolpe que entregó a Soberón para que el recién llegado mandase el esférico alto en una de las ocasiones más claras del segundo periodo.

Los minutos finales transcurrieron sin mayores sobresaltos. Barrero completó cambios y Víctor ordenaba a los suyos que llevaran el balón de un lado a otro. Merino, el más entusiasta sobre el campo, quería más, pero la cosa no dio para más.

FICHA TÉCNICA

SD Tarazona: Yoel (Fuoli, m.46), Camus, Trilles (Juan Rodríguez, m,46), Vadik, Gnali (Buyla, m.81); Mencía (Miguel Serrano, m.75), Borja Romero (Santi Sola, m.83), Mena; Areso (Dani Herrera, m.81), Javi Martín (Álex García, m.64), Cubillas(Jorge Guillermo, m.64)

Real Zaragoza: Femenías (Poussin, 46); Marcos Luna (Calero, m. 46), Lluís López (Sabater, m.71), Barrachina (Jair Amador, m.46), Tasende (Boaz Hallebeek, m.71); Marc Aguado (Grau, m.46), Toni Moya (Lucas Terrer, m.71); Pau Sans (Bermejo, m.46), Adrián Liso (Sabin Merino, m.71), Sergi Enrich (Soberón, m.46), Iván Azón (Bakis, m.46). En la segunda parte el once fue:

Gol: 0-1, m.4: Marcos Luna

Árbitro: Armando Ramo Andrés. Amarilla para Mena (m.73) en el Tarazona y para Bakis en el 83.

Incidencias: Primera edición del Torneo Comarca de Tarazona y el Moncayo con buena entrada en el Municipal.