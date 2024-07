Toni Moya: "El trabajo que estamos haciendo es muy bueno"

Fue Toni Moya el encargado de analizar el partido en Tarazona y el momento del Real Zaragoza tras dos amistosos de pretemporada, asegurando que “tanto en Calahorra como aquí hemos entrado muy bien en el encuentro. Es una pretemporada, hay que sumar minutos y cargas y los partidos sirven para coger ritmo y eso es lo que estamos haciendo. Hay que seguir dando pasos adelante en lo físico y en las cosas a mejorar. Lo más importante es estar lo más preparado posible al comienzo de la temporada”, aseguró el centrocampista extremeño.

“En Calahorra el campo dificultaba la fluidez del juego y eso se ha notado aquí, el trabajo que estamos haciendo es muy bueno y hay que encontrarse cada vez mejor y tener sensaciones más positivas”, añadió el zaragocista, que va a vivir su segunda temporada en el conjunto aragonés, en la que “me centro en trabajar y prepararme y en ayudar al equipo al máximo”, dijo el centrocampista, uno de los que van a seguir seguro en la amplia revolución que se lleva a cabo este verano en la plantilla: “Nos centramos en trabajar, no sabemos la gente que va a salir o la que no, eso no nos compete a nosotros, solo hay que pensar en trabajar y dar todos el máximo, tanto los que pueden irse como los que no. Eso es lo importante en la pretemporada”.

Mientras, en el análisis de Juanma Barrero, técnico de la SD Tarazona, había un cierto poso agridulce, porque “me quedo con dos partes muy diferentes, en la primera hemos estado bien con balón, encontrando espacios entre líneas y conseguíamos conectar y nos faltó más colmillo en el área y conseguir terminar las jugadas, pero hemos sufrido mucho por dentro, que es donde no me gusta sufrir, nos metían el balón fácil y con su calidad controlaban y giraban, son peligrosos ahí porque son rápidos”, aseguró el entrenador del cuadro turiasonense, que vio un cambio notable tras el descanso: “En la segunda sucedió lo contrario, sólidos y cerrados por dentro, ellos tiraban centros y estábamos bien situados. No nos han hecho mucho peligro, pero nos costó llegar a su área”.

Viaje a Pinatar este domingo

Mientras, este domingo al mediodía, a las 14.00 horas y después de que Víctor Fernández analice por primera vez la marcha de la pretemporada y los cambios en la plantilla, pondrá el Real Zaragoza rumbo a San Pedro del Pinatar, a una localidad murciana en la que se volverá a alojar en el Hotel Thalasia, como en 2021, la primera vez que visitó estas instalaciones de Pinatar Arena, con Juan Ignacio Martínez como entrenador, y en 2023, esta vez con Fran Escribá a los mandos.

Le esperan al conjunto zaragocista cuando llegue por la noche a su centro de concentración seis días de trabajo, con varias jornadas de dobles sesiones y con sofocante calor, porque eso es absolutamente inevitable, aunque en unas instalaciones muy cómodas y preparadas para albergar a equipos de primer nivel. En esta semana que comienza estarán por allí el Getafe, el Oviedo, el Newcastle U21 o el Andorra y se acaban de marchar el Millwall o el Nothingham Forest.

Dos amistosos

El Zaragoza disputará en este stage dos partidos: ante el Getafe, el único rival de Primera de toda la pretemporada, el miércoles 31 de julio (19.00 horas), aunque ese partido se jugará a puerta cerrada en Algorfa, localidad alicantina que está a una media hora de las instalaciones de Pinatar Arena y el triangular, este sí, en los campos de entrenamiento junto al hotel zaragocista que se celebrará el sábado 3 de agosto con el Elche en primer lugar (19.00 horas) y frente al Al-Ettifaq de Arabia Saudí una hora después para después regresar por carretera y llegar a Zaragoza en la madrugada del sábado al domingo.