El traspaso de Maikel Mesa al Tenerife, oficial

Maikel Mesa ya es oficialmente jugador del Tenerife después de que el futbolista llegara el viernes por la tarde ala isla y pasara esta mañana de sábado las pruebas médicas con su nuevo club, que ha anunciado su llegada mediante un traspaso que puso fin a una eterna negociación. El Real Zaragoza recibe casi 500.000 euros por un jugador de 33 años al que le quedaban dos temporadas de contrato tras arribar al club el año pasado procedente del Albacete y que ve cumplido el sueño de jugar en el equipo de su tierra (nació en San Cristóbal de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife), del que salió en cadetes. En el Tenerife firma por tres temporadas, hasta 2027.

"El Real Zaragoza y el Tenerife CF han llegado a un acuerdo para el traspaso del mediapunta Maikel Mesa. Maikel, nacido en 1991 en Santa Cruz de Tenerife, deja la entidad blanquilla tras una temporada en la que se consagró como el máximo goleador del equipo al anotar 11 goles en 42 partidos (41 de Liga), siendo un fijo en los onces iniciales del Real Zaragoza durante la 23/24 de LaLiga Hypermotion. Desde el club se le desea suerte en su próximo reto y le agradece todos los servicios prestados durante este año", ha escrito el Zaragoza en un escueto comunicado para despedir a un mediapunta de buen rendimiento goleador y que desde hace meses expresó su deseo de jugar en el Tenerife.

"Zaragocistas. Me despido de vosotros tras una temporada llena de aprendizaje y mucho trabajo. Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club que tanto me han ayudado desde el primer día. He defendido estos colores con respeto en cada partido, tratando de corresponder la confianza que habéis depositado en mí. También me gustaría dar las gracias a toda la afición del Real Zaragoza, ha sido un placer jugar para vosotros y disfrutar de La Romareda. Se abre un nuevo capítulo en mi carrera, pero os deseo todo lo mejor en el futuro. Gracias y ¡Aúpa Real Zaragoza!", aseguró en una carta publicada en Instagram.