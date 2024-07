Lekovic y Basso, la cara y la cruz en el eje

La demarcación en el eje de la zaga es prioritaria en el capítulo de refuerzos en el Real Zaragoza, porque hasta el propio Víctor Fernández confirmó este domingo lo que se sabía, que tienen que llegar tres centrales en este verano, lo que equivale a decir que solo Lluís López va a seguir en ese puesto, donde ya se han ido Francés, traspasado al Girona, y Mouriño, de vuelta al Atlético, de donde va a salir de nuevo, mientras que a Jair ya se le ha enseñado la puerta. Así, el Real Zaragoza ha visto cómo uno de sus principales objetivos para esa demarcación, el del brasileño Joao Basso, se ha empezado a torcer y ya lo ha hecho de una manera que parece definitiva, porque su continuidad en el Santos parece cada vez más probable, mientras que el cuadro aragonés es el favorito para obtener la cesión de Stefan Lekovic, el que ha hecho la oferta más importante al Estrella Roja y el que tiene convencido al central serbio.

El traspaso del defensa Joaquim Pereira desde el Santos al Tigres mexicano por ocho millones de dólares tiene dos efectos colaterales: mejorar la economía del club brasileño, que ahora milita en la Serie B del Brasilerao y la opción de que Joao Basso, de vuelta de su cesión del Estoril, sea el que supla esa salida. De hecho, el zaguero ya ha sido inscrito en las últimas jornadas y, aunque aún no ha debutado, la teoría de su continuidad y de que el club brasileño no fiche a otro central antes de acabar la ventana de fichajes el 2 de septiembre cobra más fuerza. Tanta, que es ahora mismo lo más probable.

La prioridad del Santos era hacer un traspaso con Basso para intentar recuperar algo de la inversión de 2,5 millones que hizo en el zaguero cuando lo fichó del Arouca y el Atlético Paranaense era el más interesado en esa compra de su pase. El Estoril, donde ha estado cedido, aspira a su fichaje, porque no pudo acceder a la opción de compra fijada y también tiene la posibilidad del Eibar y de otras opciones más exóticas en Qatar o Japón. El central estaba por la labor de llegar al Zaragoza, que solo puede asumir su cesión (su ficha es de unos 450.000 euros netos, otra dificultad) con una opción de compra que sería en caso subir. Con todo, si no hay salida del jugador la vía se cae por sí sola.

Con Stefan Lekovic lleva semanas el Real Zaragoza trabajando ese fichaje en forma de cesión. El jugador ha hablado con Juan Carlos Cordero y con Víctor Fernández y está convencido de venir tras regresar al club serbio después de un año en el Villarreal B, con 29 partidos y tres goles a las órdenes de Miguel Álvarez. Es un defensa diestro, poderoso en el juego aéreo con sus 1,92 metros y que destaca por su contundencia. Con 20 años y tras un curso de cesión el futbolista es más partidario de salir en propiedad a su nuevo club, pero todo apunta a que el Estrella Roja apostará por una nueva cesión del defensa, que acaba contrato en 2027.

Lekovic percibe una ficha en el Estrella Roja que ronda los 250.000 euros netos y la del Zaragoza es la mejor propuesta, cubriendo la mayor parte del salario. El Cádiz y otros equipos de Segunda están en la pugna por este jugador, que a pesar del descenso del Villarreal B mostró un más que notable nivel defensivo, de menos a más en el transcurso de la temporada. Su cesión sería con opción de compra, en principio en caso de ascenso a Primera del conjunto zaragocista.

Cordero ha trabajado otras vías para el eje y se ha posicionado, como con Javi Montero, central zurdo del Besiktas que ha estado cedido en el Arouca, pero en estos momentos las condiciones económicas de la operación, por el alto salario del central zurdo, se alejan de las posibilidades zaragocistas, que solo ganarían peso con una desvinculación del club turco, donde tiene un año más, para firmar un contrato de larga duración en La Romareda, aunque la prioridad del conjunto otomano es la de obtener un traspaso, por pequeño que sea.

Mientras, Mouriño sigue trabajando a las órdenes de Simeone y desde su entorno no se descarta una segunda cesión al Real Zaragoza, pero no es lo deseado por el Atlético, que quiere que el central, por el que pagó 2,7 millones el verano pasado, juegue en la élite, ya sea en España o en Portugal, pero de momento eso no se ha dado y el Zaragoza está pendiente, teniendo en cuenta que Mouriño sería el refuerzo perfecto porque ya jugó el curso pasado aquí y conoce bien a Víctor, que lo ubicó en varios partidos de lateral derecho. Del Atlético hay otro central que está en la agenda y que puede llegar con las sinergias, Ilias Kostis, aunque esa decisión no está tomada.