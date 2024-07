La esperada comparecencia pública de Víctor Fernández no defraudó. El técnico del Real Zaragoza fue claro y directo en su primer mensaje de la temporada hacia una afición deseosa de conocer detalles acerca de la profunda remodelación de la plantilla, de salidas dolorosas y llegadas frustradas. No esquivó ni una sola pregunta el preparador zaragocista, que asegura estar “muy fortalecido, ilusionado y con muchas ganas” cuando apenas restan tres semanas para el estreno liguero y todavía con mucha faena por delante.

Se han marchado solo tres (Rebollo, Mesa y Francés) y han llegado siete (Femenías, Tasende, Calero, Gori, Keidi Bare, Soberón y Bazdar) pero Víctor anuncia “ocho fichajes más como mínimo”. Casi la mitad de ellos, tres, serán centrales. “Necesitamos tres de jerarquía y máximo nivel. Todos equipos se estructuran a partir de una buena estructura defensiva y ahí los centrales son básicos al ser los jugadores que más tocan el balón. Tenemos una necesidad inmediata ahí, sí, pero no nos precipitemos. Calma y tranquilidad porque sabemos dónde acudir y Juan Carlos (Cordero) es un maestro en manejar los tiempos. No podemos ponernos nerviosos sino tener paciencia porque sabemos lo que queremos y luchamos para lograrlo”, asevera.

Esa confianza que Víctor se esfuerza en solicitar responde al pleno convencimiento del entrenador en que todo saldrá bien. Para ello, destaca la “total sintonía” con la propiedad y la dirección deportiva. Todos ellos, asegura, estuvieron de acuerdo en la necesidad de acometer esa “reestructuración masiva” de la plantilla que Víctor impuso para seguir y de la que “no me muevo ni dos centímetros”, lo que impedirá, con casi total seguridad, que la plantilla esté cerrada para el inicio liguero. “Es muy difícil. En este mercado moderno todo se resuelve en los últimos momentos, pero caminamos lentos pero dando pasos muy seguros y eso es lo importante. Estamos convencidos de lo que hacemos y no tengo ningún motivo de queja, aunque a todo entrenador le gustaría contar con la plantilla antes de empezar la competición, pero tiempo es lo que menos tenemos”, asume el zaragozano, que no varía un ápice la hoja de ruta. “Soy consciente del máximo riesgo que conlleva esa reestructuración masiva. Dicen que soy un soñador, pero ya veremos. Lo que he pedido es traer lo mejor dentro de nuestras posibilidades porque el objetivo del Zaragoza no puede ser otro que aspirar a subir y está claro que no es suficiente con ser el Zaragoza, tal y como lo demuestran los últimos años patéticos, pero vamos a buscar buenos jugadores para aspirar a lo máximo, aunque luego la realidad del fútbol te coloca en tu sitio. Soy optimista”.

De momento, han llegado siete futbolistas “que me gustan, encajan y ayudan a mejorar”, sostiene el técnico, que lamenta la marcha de Mesa y, sobre todo, de Francés. “Es la peor de las noticias, era el mejor jugador del equipo, pero tenemos que afrontarlo con positividad y transformar su baja en que vamos a salir fortalecidos y eso nos permitirá hacer una mejor plantilla y elegir lo más adecuado”, subraya el preparador aragonés, que admite que la marcha del canterano y la del máximo goleador del equipo el curso pasado son “difícilmente reemplazables en el mercado”. En este sentido, apunta que “uno siempre espera que no se produzca la salida, pero en el fondo lo asumía y lo afronto con serenidad. Esto es un reto apasionante pero también muy complejo y todos debemos dar el 200% y el máximo compromiso y el que no quiera seguir esa línea, buenos días, un abrazo y adiós. En el caso de Francés, era lo mejor para las dos partes porque el chico merecía una buena salida porque ha defendido la camiseta y el escudo con honor”, destaca Víctor, que incide en que, a pesar de la dificultad que entraña cubrir la vacante dejada por el central, “van a venir muy buenos jugadores”.

Así que, con más de 30 efectivos en plantilla, el trabajo diario “es muy difícil”, si bien Víctor asegura que “estoy actuando con el máximo respeto, humanidad y cariño” para que nadie se sienta “desplazado”, pero reconoce que la premura de tiempo obliga a tomar decisiones y, por ello, alguno de los descartes no viajará a El Pinatar. “No puedo estirar tanto el chicle. Los que no cuentan tienen que salir pero tienen sus derechos, al igual que el club, pero estoy seguro de que saldrán todos y que les irá bien y serán felices en un nuevo destino”. Entre ellos sigue figurando Sergio Bermejo, si bien el madrileño sí que estará en la concentración en tierras murcianas. “Le estamos dando todas opciones para salir”, confirma Víctor, sorprendido por su fichaje frustrado por el Sporting. “En 24 horas pasó de subirse a un autobús con la camiseta del Sporting a regresar a Zaragoza y que el Sporting presentara a otro jugador en su puesto. Es un muy buen profesional y muy respetuoso conmigo”. Y es que Víctor descarta que alguno de los descartes pueda convencerlo para quedarse, aunque hay un caso que podría hacerlo. “Hay un chico que cada día me gusta más en los entrenamientos, no lo conocía tanto y tenemos necesidad en ese puesto. No me aparto del plan pero hay un espacio mínimo donde se podría dar ese caso”.

Arriba, la apuesta es por gente “rápida, voraz y con hambre que puedan llegar a ser goleadores aunque ahora no lo sean”, un perfil en el que encaja Bazdar. “No podemos fichar botas de oro. Somos el Zaragoza y tengo que fichar un jugador con potencial para convertirlo en bota de oro. Es distinto. Queremos gente dinámica, joven y con hambre y Bazdar cumple con eso. Es joven, ataca el espacio como un loco, buen físico y puede meter goles”, destaca el técnico, que espera el alta de Cristian para “principios de agosto” y que asegura contar con Marc, Azón y Francho, todos ellos en el último año de contrato. “El que quiera estar va a estar y si encima son zaragocistas y canteranos, mucho mejor. Confío en que estén los tres y, si no es así, lo afrontaremos con serenidad y buscaremos soluciones”.

Lo que ya no tiene remedio es el caso Ander Herrera, cuyo fichaje se daba por hecho en el Zaragoza pero el jugador eligió renovar con el Athletic. “Fue inesperada su no llegada al Zaragoza. Era ideal de cara a construir ese liderazgo en la plantilla porque es un enfermo del fútbol y un zaragocista a muerte. Esperaba que viniera pero no pudo ser y la vida sigue. No estoy fastidiado”.