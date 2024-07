Adrián Liso no quiere parar

Hace justo un año Adrián Liso era uno más entre los 9 canteranos del Aragón a los que Fran Escribá se llevó a Pinatar, pero todo ha cambiado en este retorno del extremo murciano a esta localidad, ahora ya miembro de pleno derecho del primer equipo, aunque con ficha y dorsal del B, y con la vitola de jugador fundamental en esta temporada que va a empezar tras la enorme irrupción que tuvo con Víctor Fernández. Renovado hasta 2029, con un salario acorde a su rol en el equipo, y con ganas de que su estupenda llegada solo tenga continuidad en forma de crecimiento, Liso no quiere parar. “Me estoy mentalizando de que este año es muy importante: quiero dar un paso más y ser ambicioso”, asegura el extremo del Real Zaragoza.

No debutó con Escribá y tampoco lo hizo con Velázquez, pero sí con Víctor, con el que jugó los 12 partidos con el técnico zaragozano que supusieron sellar la permanencia, en el tramo final como titular indiscutible y con dos goles claves en la salvación. "El año pasado fue una locura. He intentado desconectar en vacaciones porque era esencial. Ahora vuelvo con más fuerza que nunca y para seguir el mismo camino", señala, aunque con el recuerdo de todo lo vivido desde el 17 de marzo, cuando el entrenador le hizo debutar ante el Espanyol. “El año pasado me sentía en una burbuja muy pequeña comparado con otros porque pasaba de estar en La Romareda viéndoles jugar y ahora jugaba con ellos. Fue impactante para mí. Se me hacía muy raro, por ejemplo ver a Sergi Enrich al que veía mucho de pequeño y pensaba ’estoy jugando con él’. Me impactaba mucho y durante la temporada ya me fui acostumbrando”.

La llegada de competencia

Los extremos son una de las posiciones que va a reforzar el Zaragoza, por lo que a Liso le vendrá competencia con total seguridad, no menos de dos jugadores, pero “si traen a gente en mi puesto, pues nada... tendré que hacer lo que he hecho durante toda mi vida: trabajar, trabajar y ganarme el sitio”, señala el joven atacante zaragocista, que a sus 19 años no está dispuesto a parar y que cuenta con el apoyo y los consejos de su familia, en particular de Jesús, su padre. “Siempre me enseñó que con la humildad y el trabajo todo llega, ahora ya no me dice nada porque ve que ya sé lo que hay, pero su apoyo es muy fuerte en todo momento”.

"Somos ambiciosos, jóvenes... queremos estar lo más arriba posible"

Quiere Liso que la 24-25 sea la temporada de su consagración, de su salto definitivo y para eso, pretende “tener más gol, participar en más tantos y asistencias, por la importancia que eso tiene para el equipo, y ayudar también en basculaciones y en defensa, en definitiva aportar mi grano de arena”, refleja, con la vista puesta en un curso marcado por la amplia revolución en la plantilla, con poca continuidad en el grupo y con muchos cambios bajo la batuta de Víctor Fernández, pero el objetivo, sin mencionarlo, es el mismo. "Somos ambiciosos, jóvenes... queremos estar lo más arriba posible".