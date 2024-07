Aketxe empieza a estar ahora a tiro del Real Zaragoza

Cayó el Eibar ante el Oviedo en la promoción de ascenso a Primera, en la tercera vez consecutiva que el cuadro armero se quedaba con la miel en los labios del retorno a Primera, y Ager Aketxe daba carpetazo a su continuidad en ese club con la renovación, que solo hubiera sido posible en Primera, y se ponía en el horizonte regresar a la élite, que piso solo de forma fugaz en el Athletic Club, en el club en el que se formó. El Real Zaragoza ya estaba por entonces muy interesado en el mediapunta de Getxo y así hizo llegar ese interés a sus representantes, pero la idea de Aketxe pasaba a mediados de junio por un contrato importante y en la máxima categoría. Un mes y medio después no ha llegado, el inicio de Liga está cada vez más cerca y ahora mismo se empieza a poner a tiro de equipos de Segunda y el que más insistencia está demostrando es el Real Zaragoza.

El deseo de Aketxe de dar el salto a Primera estaba fundamentado en su año enorme en el Eibar, con 14 goles, 12 de ellos en Liga, y 6 asistencias en 45 partidos de Liga, 42 de ellos del campeonato y dos del playoff a las órdenes de Joseba Etxeberría. El mediapunta, a sus 30 años, ha ofrecido por fin su mayor nivel de regularidad, lo que había sido su hándicap, porque el talento y la calidad en esa zurda siempre le han sobrado y es un jugador en el que Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero coinciden en plenitud. El técnico quiere un futbolista de ese perfil para jugar por detrás del punta o en los costados, con buen golpeo, último pase y capacidad en la estrategia (el Zaragoza intenó a Roberto López o Pep Biel, dos perfiles similares) y Cordero ya llevó al vasco al Cádiz cuando era director deportivo allí, señal de que es un jugador de su total confianza.

El Espanyol, con Fran Garagarza, que conoce a la perfección a Aketxe, es el que más cerca ha estado de ficharlo, con un contrato de tres temporadas y más de un millón de euros brutos que no contó por el momento con la aprobación de la propiedad china del club catalán. No está descartado aún, pero todo apunta a que no llegará al equipo, recién retornado a Primera, como el Leganés, que también ha intentado su incorporación, pero la apuesta en Roberto López le ha quitado opciones y no parece que su destino sea Butarque.

Quiere seguir en España

Se le puede abrir alguna vía todavía en el Valladolid y tiene opciones en la MLS o en mercados más exóticos y de fuerte presencia económica, como Emiratos Árabés, Arabia Saudí o Qatar, aunque al jugador no le seduce salir de España. Su idea era jugar en Primera y pensaba que iba a tener más puertas que las que se han abierto y ahora ya empieza a mirar a Segunda, rebajando eso sí de forma clara sus pretensiones económicas.

Por eso, ahora Aketxe, de 227 partidos en la categoría de plata, contando los de promoción de ascenso, puede seguir en LaLiga Hypermotion y candidatos para hacerlo no le van a faltar. Y el Real Zaragoza, que desde el primer momento le hizo saber a sus agentes que estaría como opción si no se le abría la puerta de la élite, es ahora el más interesado, el que más está empujando en su fichaje. Con todo, la incorporación del mediapunta de Getxo aún tendrá que esperar, porque todavía va a darse unos días más para apurar cualquier posibilidad de Primera.