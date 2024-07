Keidi Bare: "Mi mente solo piensa en hacer todo para subir a Primera"

Lo tiene claro Keidi Bare, que en sus primeras palabras como jugador del Real Zaragoza sí habla de ascenso como un objetivo ineludible. “Vengo con toda la ilusión del mundo y mi mente solo piensa en hacerlo todo y luchar, no solo yo sino todo el grupo, para subir al Zaragoza a Primera. Todos lo soñamos y los sueños se cumplen”, aseguró a los medios del club en su primer día de concentración en San Pedro del Pinatar .

El medio albanés llega, además, con el sabor de otro ascenso, el logrado en el playoff con el Espanyol y es algo que se “vive intenso y es diferente y lo disfrutas, aunque también tienes pocas vacaciones. Subir es algo muy bueno para un jugador, pero también para el equipo. Es algo muy importante y por eso quiero conseguirlo aquí”, reflejó el jugador, que a sus 26 años suma dos ascensos con el Espanyol y 169 partidos como profesional en España entre el Atlético de Madrid, donde solo pudo debutar en Copa, el Málaga y el conjunto catalán. “¿Veterano? Tengo 26 años y si la gente me quiere ver así, no hay problema”, sentencia.

Llega con el aval de Víctor Fernández, que lo tildó hace unos años, en 2020 y estando en el Málaga, como el mejor pivote defensivo de Segunda y también Cordero lo consideró como un fichaje estratégico: “He tenido varias opciones para ir a otros clubs, pero la que más me convenció fue la del Zaragoza, por el proyecto que me han dado. Hablé con Cordero y con el míster y me sentí bien, como persona sentirme cómodo en un sitio es fundamental y han hecho todo ellos para que yo esté aquí y gracias a los dos estoy”, aseguró, para añadir después que “no conocía la ciudad aunque sí el club, que es histórico y grande. He preguntado porque tengo varios compañeros que han jugado aquí y me han hablado muy bien”.

Bare fue presentado por el club con un vídeo en el que cogía un águila, porque este animal es el símbolo de su país, Albania, ya que está en el escudo. “Toda mi familia se ha quedado sorprendida y los amigos también, fue algo único y me gustó muchísimo”, destacó el jugador, internacional con Albania en 29 ocasiones. “Es algo único y he podido cumplir ese sueño durante muchos años”, reflejó.

En cuanto a esta semana en San Pedro del Pinatar, Bare la juzgó fundamental “para hacer piña y sobre todo para que los nuevos como es mi caso podamos conocer a los chicos. Es clave esa unión. Si no luchas como una familia no vas a conseguir nada”, cerró.