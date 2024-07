Un 'stage' cogido con pinzas

El Real Zaragoza ha iniciado este lunes su tercera estadía en San Pedro del Pinatar, una concentración que los equipos profesionales buscan por la comodidad que implica para realizar amistosos de nivel que sirvan para testar cómo se está armando el bloque, luego parece requisito principal llegar a ellos (siempre a finales de julio lo ha hecho el equipo zaragocista) con un armazón muy definido, o por lo menos con las líneas marcadas. Sin embargo, este trabajo zaragocista en la localidad murciana anda cogido entre alfileres, porque si el propio Víctor Fernández reconoció el domingo antes de salir que faltaban al menos ocho fichajes, probablemente rondarán la decena, también son necesarias no menos de nueve salidas, sin contar algún caso especial. Así, el Zaragoza llega más pillado con pinzas que en las anteriores visitas a Pinatar Arena, con una sensación de provisionalidad absoluta.

Lo ha hecho con 27 jugadores, siete de ellos del Deportivo Aragón (Acín, Sabater, Barrachina, Boaz, Terrer, Cuenca y Pau Sans) y los siete fichajes hasta el momento (el meta Femenías, Calero, Tasende, Keidi Bare, Gori Gracia, Soberón y Samed Bazdar) y sin cuatro integrantes de la plantilla que había a primeros de julio, los rescindidos Rebollo y Guillem Naranjo y los traspasados Maikel Mesa y Francés. En Zaragoza se quedaron los lesionados Borge, Cristian y Lecoeuche y los ya descartados Sabin Merino, Bakis y Baselga.

A Juan Carlos Cordero le queda, cuando este martes faltará un mes exacto para el cierre de la ventana el 30 de agosto, mucho por hacer. Víctor espera al menos un portero, un lateral derecho, tres centrales, dos extremos, un mediapunta y un ariete, aunque quizá en esa lista llegue también un lateral izquierdo, dependiendo de la evolución de Nieto, y hay que dar salida en teoría a Poussin, Jair, Enrich, Bermejo (harto difícil tras la espantada del Sporting), Marcos Luna, Grau y los que se han quedado en Zaragoza, Bakis, Baselga, Sabin Medrino y el lesionado Lecoueche, mientras que Marc Aguado, con el fuerte interés del Elche, es un caso especial y apunta a salir más que a quedarse y con Azón no se puede descartar un traspaso, aunque es verdad que el Zaragoza ha puesto el listón muy alto para que llegue, en más de 2 millones de euros.

Los pasos anteriores

El Real Zaragoza llega pues a este trabajo con demasiadas dudas para esperar que esta semana, con los amistosos ante el Getafe el miércoles y el triangular contra el Elche y el Al-Ettifaq Club saudí del sábado, sea prolífica. En 2021, en la primera visita a estas instalaciones, aprovechando la petición de Juan Ignacio Martínez, entonces entrenador zaragocista y que ha venido con varios equipos a este centro, el equipo blanquillo se presentó tras un verano de locos, con la fallida compra por parte de Spain Football Club y con solo un refuerzo, el de Fran Gámez, que había llegado unos días antes.

Sin embargo, en ese stage iniciado con 26 jugadores y una semana antes que ahora, el 22, el grado de provisionalidad era menor, con partidos ante Elche, Valencia y Atromitos griego. El Zaragoza hizo en ese verano siete fichajes más (Nano Mesa, Álvaro Giménez, Borja Sainz, Petrovic, Lluís López, Yanis y Vada) y a esta localidad no viajaron Bikoro y Baselga, que no taradon en marcharse, y sí lo hizo Larra, que se fue en la última semana de agosto al Amorebieta cedido, mientras que Juanjo Narváez vivió todo el verano pendiente de un traspaso al Elche que al final no se dio.

Hace un año y ya con Juan Carlos Cordero, otro de los habituales a la hora de escoger Pinatar Arena, como director deportivo y Fran Escribá a los mandos, el Real Zaragoza se presentó en este stage también unos días antes, el 23 y con 26 jugadores, ocho de ellos canteranos. De los 18 restantes, 16 estaban en la plantilla del arranque de curso y en el tramo final de ese verano salieron Baselga y Puche, que sí viajaron, mientras que no estuvieron en estas instalaciones James, Sabin Merino y Manu Molina, por lo que el Zaragoza hizo cinco despedidas desde finales de julio. Y llegó a la concetración con 5 fichajes hechos, Maikel Mesa, Bakis, Toni Moya, Enrich y Lecoeuche, aunque este se quedó en Zaragoza por la fascitis plantar que padeció la pasada pretemporada, el retorno de Marc Aguado y a Poussin le dio tiempo a conocer en los últimos días del stage esta localidad. De hecho, tras regresar de la concentración, donde el Murcia, el Cartagena y el Stade de Reims galo fueron los rivales, ya solo llegarían cuatro fichajes más (Mollejo, Manu Vallejo, Valera y Mouriño) hasta el final del verano.