Soberón: "Mi idea es hacer más que el año pasado, superar la decena de goles"

¿Cómo va la adaptación al equipo estas primeras semanas?

Estoy satisfecho porque para mí era importante empezar la pretemporada desde un principio, para irme adaptando al equipo y al entrenador. Hay un grupo muy bueno, que nos han acogido a los nuevos muy bien y vamos poco a poco cogiendo esas sensaciones, que al final la pretemporada se trata de eso.

¿Está respondiendo a lo que esperaba trabajar con Víctor?

Sí, la verdad que sí, sabía que era un entrenador que apostaba por el balón, por ser importantes a través de él y una de las diferencias que estoy notando con respecto al Eldense es esa, mucho trabajo con la pelota, mucha intensidad con ella y me viene muy bien a mí eso. Llevamos solo tres semanas, pero quiere tanto a nivel personal como colectivo que le demos importancia al balón y que seamos protagonistas, eso es algo que seguro que plasmaremos en el juego durante la temporada.

Tras salir de la cantera del Racing y pasar por Amorebieta, Valladolid B, Atlético Levante y Logroñés, a sus 27 años, parece que Zaragoza es el momento del salto importante, ¿no?

Sí, ya lo dije, para mí es una gran oportunidad, era el paso que tenía que dar para seguir creciendo como futbolista, llego en plena madurez para aportar desde ya.

¿Por qué cree que ese salto al primer escaparate se ha retrasado?

Es que en el fútbol hay muchos condicionantes, hay veces que no llegas por no estar en el momento adecuado o porque la oportunidad no es la mejor. En mi caso, creo que es una cosa de no estar en el lugar correcto cuando debía estar, porque el trabajo siempre lo he tenido ahí.

Es que su primera campaña en el fútbol profesional fue en el Eldense el año pasado, muy tardía.

Pero llegó. Se trata de consolidar aquí lo que ya mostré allí la temporada pasada, ya que estamos en un escaparate diferente, por la gente, por lo que conlleva el club, por la presión que hay, ya que el equipo tiene que estar arriba. Es un reto en mi carrera, así me lo tomo.

"Estoy trabajando con un coach que me ayuda a lidiar con estos temas como la presión. Si digo que me veo preparado para saber llevarla es porque he ido adelantando ese trabajo. A ver cómo reacciono, pero no tengo ninguna duda de que, como para mí es muy importante este año, todo va a salir bien"

Falta por ver su respuesta en un entorno y en un equipo de la magnitud del Zaragoza, con la presión que conlleva. ¿Le preocupa?

Pues la verdad es que no me preocupa porque todavía no me he visto en esa tesitura, pero siento que estoy preparado para lograrlo, a nivel externo también estoy trabajando con un coach, Pedro, que me ayuda a lidiar con estos temas, es un ayudante personal con el que llevo algo más de un año y poco a poco se van viendo los resultados.

Dicen que la camiseta del Zaragoza pesa más. ¿Intuye usted eso?

Eso aseguran y lo suelo oír, pero yo aún no puedo decirlo. Si digo que me veo preparado para saber llevar esa presión es porque he ido adelantando ese trabajo. A ver cómo reacciono, pero no tengo ninguna duda de que, como para mí es muy importante este año, todo va a salir bien.

"Sueño con un año en el que las cosas salgan bien desde el principio, que estemos arriba, porque no se puede esconder que un club como este tiene que estarlo. Marcarnos un objetivo a largo plazo no es beneficioso para nadie"

¿Con qué año sueña en ese trabajo de reducir la presión con su coach?

Con un año en el que las cosas salgan bien desde el principio, que estemos arriba, porque no se puede esconder que un club como este tiene que estarlo. Marcarnos un objetivo a largo plazo, que es algo que también trabajo con el coach, no es beneficioso para nadie, las metas tienen que ser cortoplacistas y al final de temporada, si vamos cumpliendo esos pasos, estaremos donde queremos.

No menciona ni la palabra ascenso ni la palabra Primera.

Porque no benefician esas palabras y lo creo de verdad. Lo más importante es ser conscientes de ir paso a paso. Mirar a ocho meses vista te hace que ese pensamiento a largo plazo te despiste de lo que vives.

Desde la temporada 19-20 con Luis Suárez han llegado todo tipo de delanteros al Zaragoza y, salvo Giuliano, que sí cumplió, aunque se quedó en nueve goles, ninguno ha destacado, como si hubiera una maldición…

No me preocupa esa maldición que pueda haber con los delanteros la verdad, porque todos somos distintos y no tienen nada que ver unas situaciones con otras. Yo quiero transformar ese pensamiento de negatividad que puede haber en algo positivo, en autoexigirme, en no ser conformista. El trabajo y el rendimiento que dé son los que dirán si estoy acertado, pero ahora solo quiero ser positivo y pensar en que va a ser un gran año para mí.

"He transformado mi autoexigencia. Antes era más negativa y ahora es positiva. Me quedaba más con los errores que hacía, que los pones en la balanza y son pocos, y ahora veo siempre el lado bueno de las cosas"

Autoexigencia, los que le conocen destacan de usted precisamente eso.

Es cierto, soy una persona que es muy exigente con lo que hace, pero llevo ya estos años cambiando esos pensamientos, convertir esa autocrítica que antes era más negativa en algo positivo y esa ha sido la transformación grande. Antes me quedaba más con los errores que hacía, que los pones en la balanza y son pocos, y ahora veo siempre el lado bueno de las cosas. En eso ha tenido mucho que ver el coach.

El nuevo delantero del Real Zaragoza, durante la entrevista. / FRANCISCO PEÑARANDA

Nueve goles y cuatro asistencias en el Eldense el curso pasado, no es mal año. ¿Se puso una nota?

Y eso que pasé por dos temporadas dentro de la misma, en la primera vuelta estuve bastante mejor y en la segunda estuvo marcada por una pequeña lesión que se forzó en exceso y no me encontré bien. En el Eldense, con el objetivo que estábamos de la permanencia que se logró, creo que un siete de nota está bien para calificar la temporada, aunque siempre con la espinita de no haber dado un poquito más.

¿Y ahora cuál es el reto en la nota para esta?

Siempre dicen que para los delanteros anunciar una cifra de goles es gafe, pero en mi caso quiero como mínimo hacer algo más que el año pasado, por lo que la idea es superar la decena y esperemos que pueda hacerlo porque al final será bueno para el equipo y significará seguir en la línea de intentar mejorar. Pero, si no mejoro en eso y ayudo en otras facetas, también será bueno.

¿Cómo está viendo al equipo? Llevamos tres semanas y está en medio de una gran revolución en la plantilla que lo complica todo.

Es difícil sobre todo para el cuerpo técnico, porque hemos sido muchos jugadores en los entrenamientos y eso complica las tareas, ya que está la situación de cada futbolista y todos somos personas. Esta pretemporada la veo como un periodo de transición pero para los que nos quedemos será un periodo de trabajo que nos va a ayudar a hacer un gran año.

"Trabajar con tantos jugadores es difícil para el cuerpo técnico sobre todo, pero creo que no está perjudicando, al menos no lo percibo. El grupo está trabajando muy bien y hay mucha unión. Está habiendo esa reestructuración en la plantilla comentada por el míster y es lógico que haya esos cambios tras la mala temporada del año pasado"

¿Esa provisionalidad está afectando al grupo?

De verdad que no, para nada. Yo al menos no lo percibo. El grupo está trabajando muy bien y hay mucha unión. Está habiendo esa reestructuración en la plantilla comentada por el míster y es lógico que haya esos cambios tras la mala temporada del año pasado, pero en este vestuario hay muy buenos compañeros, un espíritu claro de unión y eso va a hacer que las cosas vayan mejor que si no hubiera ese buen grupo.

¿Qué compañeros le están sorprendiendo más?

Pues no quiero entrar en esos juicios, porque es poco tiempo, la pretemporada supone muchas cargas y no permite ver todo como cuando compites. Hay mucho nivel y jugadores que me gustan, pero si me pregunta en unos meses seguro que le diré. Ahora se han ido dos compañeros que para mí tenían mucho nivel, porque Maikel Mesa venía de hacer muchos goles y Francés se ha marchado a jugar a la Champions, con eso está todo dicho.

"Me veo sobre todo como un jugador inteligente, que lee bien las situaciones del juego. No soy un 10 en nada, pero me adapto bien a todo tipo de contextos y partidos. De pequeño me fijaba en Munitis, Messi o Villa, sé que el 'Guaje' lo hizo muy bien en Zaragoza y creo que somos un perfil parecido de delanteros"

¿Cómo se define Mario Soberón? No es un delantero puro, sino más bien mixto, con diferentes cualidades.

Me veo sobre todo como un jugador inteligente, que lee bien las situaciones del juego. No soy un 10 en nada, pero me adapto bien a todo tipo de contextos y partidos. Siempre he tenido gol y espero tener esa fortuna aquí.

¿A quién tenía como referencia futbolística cuando daba sus primeros pasos en la cantera del Racing?

Pues lógicamente te quedas cono las referencias más cercanas, por ejemplo en Munitis, que es muy diferente a mí, pero me encantaba cómo jugaba. Me fijaba también en Messi y mucho en David Villa, sé que el Guaje lo hizo muy bien en Zaragoza y creo que somos un perfil parecido de delanteros.

Ninguno de los dos es un 9 de área.

Está claro. En mi caso, que puedo hacerlo, está claro, pero que no es mi característica principal, porque tampoco tengo 1,90, aunque vaya bien en el juego aéreo porque he trabajado las carencias y me he hecho un delantero más completo.

¿La leyenda que le acompaña de la seriedad y la timidez en el vestuario? Sus compañeros dicen que no es la alegría de la huerta…

Es verdad que soy más bien tímido y así me lo ven los compañeros, pero también sé contar mis chistes (sonríe).

"La Romareda fue el estadio que más me impresionó la temporada pasada. Llegamos al principio, en la cuarta jornada, y el ambiente estaba muy en lo alto, no era solo la parte de la grada de animación, era todo el estadio apretando, animando y celebrando"

El Zaragoza lleva 11 años seguidos en Segunda y la temporada que empiece será la duodécima, lograr el ascenso aquí será entrar en la leyenda del club. ¿Pensó en eso?

Yo pensé en la grandeza del club, en que no vengo a un equipo cualquiera y está claro que poder hacer algo importante sería muy recordado y formar parte de eso buff... me gustaría mucho, pero es que de nada vale pensar en lo que puede pasar en mayo, porque ese pensamiento ahora no te va a ayudar en nada.

¿Qué referencias le han dicho de esta afición?

Buenísimas, pero tampoco hacía falta. Para mí fue el estadio que más me impresionó la temporada pasada. Llegamos al principio, en la cuarta jornada, y el ambiente estaba muy en lo alto, el equipo había comenzado ganando, no era solo la parte de la grada de animación, era todo el estadio apretando, animando y celebrando, la verdad es que me pareció magnífico.