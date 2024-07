Álex Forés, decisión inminente

No tardará Álex Forés en decidir su futuro, esta semana o la próxima se ha marcado el delantero valenciano, probablemente la pieza más codiciada del mercado de Segunda, para ello. El Villarreal, donde tiene dos años de contrato, prefiere traspaso, pero respetará la decisión del punta, que sin la lesión de tibia que se produjo a mediados de mayo tras una temporada excelsa de 16 dianas en 39 jornadas en el minisubmarino habría encontrado adomodo seguro en Primera (Las Palmas, Osasuna, Getafe...). Ahora, ya cerca de empezar de forma progrresiva el trabajo grupal y con un regreso previsto para no antes de mediados de septiembre, por lo que se perdería no más de las cinco o seis jornadas iniciales, el punta tiene sobre la mesa propuestas de más de la mitad de Segunda, con el Granada como favorito y con el Real Zaragoza pendiente de esa decisión, ya que tanto Cordero como Víctor han hablado con el punta en varias ocasiones y el técnico desea que llegue al club aragonés, ya que lo tuvo él lo llevó a la cantera del Real Madrid cuando estuvo de máximo responsable entre 2015 y 2017.

No han sido lo únicos Cordero y Víctor en llamar a Forés para que se incline por el Zaragoza, pero en todo caso el club aragonés no es favorito en esta pugna porque propone una cesión con opción de compra, que sería en caso de ascenso, y hay dos clubs que ya han hecho llegar propuestas de traspaso, por algo más de un millón de euros, uno de ellos el Granada. El Villarreal prefiere esa salida, aunque guardándose opciones de recompra, como también ha hecho con Tasende, que ha llegado al Zaragoza en propiedad, pero el club castellonense se ha guardado parte del pase y una posibilidad de recompra a futuro.

Pendiente del Espanyol

El Granada, el Cádiz, el Almería, los dos equipos asturianos, Sporting y Oviedo,.... La lista que tiene Forés es amplia, teniendo en cuenta que también está pendiente del Espanyol, que aún lo tiene en su agenda y que implicaría jugar en Primera. La propuesta perica no sería en todo caso de traspaso. Al futbolista le atrae llegar a La Romareda, pero también quiere apostar por lo que sea un salto importante para él y, ahora mismo, es el Granada donde apunta a ir, ya que el interés del club nazarí es muy fuerte, es más poderoso económicamente que el Zaragoza, aunque su llegada al club andaluz no está cerrada. De hecho, la competencia que va a tener allí, con Uzuni, Weissman y Lucas Boyé no ayuda a su incorporación.

Álex Forés ha estado todas las vacaciones recuperándose de la fisura de tibia que sufrió ante el Amorebieta y se estima que en poco tiempo, una o dos semanas, pueda empezar a entrenar con el grupo tras hacerlo de forma individual en el Villarreal B desde el regreso al trabajo del equipo. Tras despuntar en la cantera del Levante, con 92 goles en tres temporadas entre infantiles y cadetes, Forés llegó en 2016 de la mano de Víctor a la cantera madridista, donde estuvo en el Cadete A y en el Juvenil C. El técnico zaragocista se marchó del Madrid en 2017 y el punta valenciano aún siguió un año más para regresar al Villarreal, primero en La Roda y después en el filial, sin debutar en el primer equipo y con un gran último año, con esos 16 goles que no evitaron el descenso. Nacido en Real de Montroy (Valencia) y de 23 años, es un ariete de mucha potencia en carrera y muy versátil, con buen juego aéreo y sobre todo gran remate con la diestra.