La ilusión zaragocista en Pinatar

Mateo y Diana, de siete y nueve años, han sido protagonistas en el entrenamiento matutino del Real Zaragoza, únicos espectadores junto a su madre, Pilar, de una sesión a la que han llegado con sus camisetas serigrafiadas y con sus nombres, aunque en el caso de Diana con el apellido paterno, Piedrafita, ya que Eduardo, zaragozano y ahora residente en San Cugat del Vallés, en Barcelona, y que esta mañana no ha podido pasarse por el trabajo blanquillo, es el que les ha inculcado la pasión zaragocista para que ambos hayan llegado a la sesión de esta mañana de jueves cuadernos en mano y para no perderse ni un instante de la misma.

Es la tercera vez que el Real Zaragoza está en San Pedro del Pinatar, tras las visitas en 2021 y en 2023, pero "es la primera que hemos podido coincidir en nuestras vacaciones estando el equipo aquí", dice Pilar, natural de este municipio murciano. "A mí no me gusta mucho el fútbol, pero Mateo y Diana lo viven con mucha pasión y desde luego que ha sido por influencia del padre, que es abonado del Zaragoza. Los abonos en mi casa van que vuelan todos años, aunque apenas puede ir a La Romareda por la distancia".

Al menos, han aprovechado estos días para pasarse a ver a sus ídolos, sin que los niños, a ras de césped, se perdieran ni un detalle del entrenamiento y después recogieran las firmas de todos, fotos incluidas. "Son muy zaragocistas, con Mateo ya hemos conseguido que no llore cuando pierde el Zaragoza", sentencia Pilar, mientras Mateo, con el 6 que acaba de dejar vacante Francés, no deja ni por un isntante de contemplar el trabajo del equipo. Está claro que la llama zaragocista, aunque sea a la distancia, no se pierde.