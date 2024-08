Lluís López: "Me siento un líder en el vestuario, no es algo buscado y es un orgullo"

Va a empezar su cuarta temporada en el Zaragoza. ¿Cómo se toma el año?

Con la misma ilusión y ganas de siempre, un año más en el que todos tenemos la ilusión de hacer las cosas bien y estar dentro de los objetivos que el club tiene. Estamos poniendo las bases y seguro que durante la temporada iremos creciendo y mejorando. Esas bases son vitales para el año vaya de menos a más y podamos acabar de la mejor manera.

La diferencia en esta pretemporada es que el grado de cambio en la plantilla es mayor, con muchos compañeros que deben salir y aún muchos fichajes por hacer. ¿Hasta qué punto afecta esa provisionalidad en el trabajo que se está haciendo?

Es importante que, pese a ese número de jugadores que tienen que salir o los que faltan por venir, el equipo asuma todo lo que transmite el míster. Y eso está pasando, estamos aprovechando el tiempo que tenemos para que cuando lleguen esos refuerzos el bloque tenga captadas ya esas ideas para que los que lleguen las puedan asumir rápido.

"Estar en el Zaragoza supone esa presión, hay que hacer buenas temporadas y las últimas no lo han sido y hay que mirar por mejorar, por hacer la plantilla más sólida que se pueda, quedar lo más arriba, y en eso entra el escenario de un gran cambio de jugadores y mucho movimiento"

Después de la temporada pasada, de tanta ilusión de inicio y tanto sufrimiento después, ¿cree que era necesaria una revolución tan amplia en la plantilla?

Ya el verano pasado hubo muchos movimientos, aunque después la temporada fue como fue y nos tenemos que basar en el rendimiento dado por la plantilla, en cómo salió el año, atendiendo a las circunstancias que hubo, sobre todo las lesiones de jugadores, aunque también las rachas, los errores… Estar en el Zaragoza supone esa presión, hay que hacer buenas temporadas y las últimas no lo han sido y hay que mirar por mejorar, por hacer la plantilla más sólida que se pueda , quedar lo más arriba, y en eso entra el escenario de un gran cambio de jugadores y mucho movimiento.

En su posición, en el centro de la defensa, Mouriño ha regresado al Atlético, a Francés lo ha fichado el Girona y Jair en teoría debe salir. Es usted un superviviente.

Cada uno trabaja para conseguir lo que quiere y yo quería seguir aquí. Todo el trabajo que he hecho estos años y lo que ha podido ver Víctor sé que supone que confía en mí, que lo que hago le gusta. Estoy muy contento por ello, por esa confianza.

¿Cómo ve la salida de Francés?

Todos tenemos claro que Francés es un jugador muy joven, con personalidad, con muchas cualidades en la salida de balón y defensivamente. Después, están las situaciones de cada uno y el mercado y esta ha sido una oportunidad en la que todas partes han salido beneficiadas. Perdemos a un gran jugador, un valor para el club y el equipo, pero los que estamos y los que vengan debemos intentar dar lo mejor para que esos jugadores que se marchan se note lo menos posible y que el equipo esté arriba con los que estemos en la plantilla.

"Para Jair la situación seguramente es incómoda y lo está llevando bien, es un profesional, entrena a tope, tiene una gran actitud. A mí la verdad es que me gustaría que siguiera, porque me llevo muy bien con él, nos entendemos dentro del campo, es un gran compañero, pero el fútbol es así y no queda otra que mirar hacia delante todos"

En el amistoso ante el Getafe llevó usted el brazalete jugando Jair, que es el segundo capitán. ¿Cómo ve la situación que vive su compañero?

Es seguramente incómoda para él, entiendo que le han trasladado que no cuentan con él y lo está llevando bien, es un profesional, entrena a tope, tiene una gran actitud y nunca deja de ayudar al grupo. Todo eso es muy de agradecer en esas situaciones, hemos compartido mucho estos años y a mí la verdad es que me gustaría que siguiera, porque me llevo muy bien con él, nos entendemos dentro del campo, es un gran compañero. Me gustaría que no se fuera, pero el fútbol es así y no queda otra que mirar hacia delante todos, seguro que él mirará por lo suyo, ya que cada uno tiene que hacerlo así.

Usted ya era de los capitanes y en su continuidad también ha pesado su voz muy escuchada en el vestuario. ¿Lo ve así?

Sí, creo que es así. Me lo da el hecho de que me suelo comunicar mucho dentro y fuera del campo, me gusta liderar en el vestuario.

Se ve así pues.

Sí, pero sin buscarlo, me sale de forma natural, se da por circunstancias, por compañeros que tienes alrededor, dependiendo de si hay más o menos gente con ese espíritu de líder y yo, con las temporadas que llevo aquí, se me ha hecho ese hueco donde la gente me escucha, puede coger mi mano para preguntar o sentirse apoyado, para tener un respaldo. Me siento un líder en el vestuario, pero insisto, no es algo buscado, es un orgullo y estoy contento de que sea así.

Lluís López, en el hotel de concentración del Zaragoza. / FRANCISCO PEÑARANDA

Ese liderazgo es aún más importante en una plantilla donde va a haber tantos cambios, ¿no?

En este vestuario hay gente sana y profesional y eso facilita mucho la adaptación de los compañeros que lleguen y que estos puedan estar a gusto. Los que llevamos ese liderazgo o esa manera de mostrarnos hacemos que todo les sea más fácil y que se puedan adaptar cuanto antes.

¿Víctor le ha insistido también en ese papel en el grupo?

No, el míster deja mucho que nosotros vayamos gestionando el cómo queremos actuar o no. Ve bien cómo están funcionando las cosas en el grupo y deja hacer, teniendo en cuenta que es un asunto sencillo y que cualquiera que llega se adapta rápido y bien.

"Víctor me dice que confía en mí, que le gusta el estilo de juego que tengo, que se adecúa mucho a lo que busca con el equipo. Me transmite ambición, mucho esfuerzo y trabajo para poder conseguir que esta sea una gran temporada"

¿Qué le transmite Víctor a usted al principio de esta pretemporada?

Personalmente, lo que me dice es que confía en mí, que le gusta el estilo de juego que tengo, que se adecúa mucho a lo que busca con el equipo. Me transmite ambición, mucho esfuerzo y trabajo para poder conseguir que esta sea una gran temporada y que no repitamos lo de las últimas, que han sido decepcionantes, sino dar muchas alegrías a la gente e intentar estar arriba, lo máximo que se pueda.

¿Cómo lo ve usted al entrenador? Sabe lo que representa Víctor en el zaragocismo y el otro día él hablaba de ilusión y de muchas ganas.

Lo veo exactamente así, con muchas ganas de afrontar lo que viene, con la idea de competir siempre, de buscar la victoria, estar siempre en predisposición de hacer las cosas bien. Y, además, todo eso lo hace mediante el juego, que es algo que a mí me gusta mucho. Cuando tienes bases futbolísticas es más fácil captar y convencer a los jugadores para que hagan ciertas cosas y ganen partidos. Eso para mí es lo más interesante que supone Víctor.

"No hay ningún jugador que no quiera jugar, a todos nos gusta hacerlo lo máximo posible. Para mí lo primordial es estar siempre preparado, física y mentalmente, a disposición de dar lo que quiere el técnico. Una de mis grandes virtudes es que siempre logro reponerme y estar al pie del cañón. Lo veo como un mérito"

Lleva tres temporadas en el Zaragoza, con 83 partidos, 69 de ellos de titular y solo en la 22-23 dio ese paso de ser central titular, sobre todo en la segunda vuelta, pero el año pasado fue el que menos jugó. ¿Cómo se toma ese rol de tercer o cuarto en su puesto?

No hay ningún jugador que no quiera jugar, a todos nos gusta hacerlo lo máximo posible, pero es difícil, porque este es un juego de equipo, con circunstancias, diferentes entrenadores, con sus gustos, y todos no cabemos siempre. Para mí lo primordial es estar siempre preparado, física y mentalmente, a disposición de dar lo que quiere el técnico. Cuanto más juegue, mejor, aunque sea duro mentalmente no hacerlo, pero una de mis grandes virtudes es que siempre logro reponerme y estar al pie del cañón. Lo veo como un mérito.

Seguro que eso lo valoró Víctor, como antes hicieron JIM o Escribá.

Imagino que sí, es complicado cuando no juegas de forma continua dar un nivel alto al salir, pero yo creo que puedo estar muy tranquilo y satisfecho con mi rendimiento las veces que he podido jugar.

¿Le molesta que se le encasille ya en ese rol de no titular?

Lo que me gustaría es ser el titular. Si jugara los 42 tendría ese rol y estaría encasillado así. No hay que darle más vueltas.

¿Quién de los siete nuevos que han llegado le ha sorprendido más?

El nivel es muy alto, han llegado jugadores que nos va a sumar mucho, porque son importantes y no solo en Segunda, aunque a algunos ya los conocía bien.

"Con Keidi algo ayudé a que viniera, porque le dije todo lo mucho bueno que hay aquí, aunque creo que lo tenía bastante claro y estaba convencido de que el proyecto que queremos hacer es el de lograr cosas importantes"

A Gori Gracia y a Keidi Bare del Espanyol, claro. ¿Tuvo algo que ver con la decisión de Keidi de venir?

Cuando estaba esa posibilidad me preguntó por la ciudad y por el club y no tuvieron ninguna duda, algo ayudé (sonríe), porque le dije todo lo mucho bueno que hay aquí, aunque creo que lo tenía bastante claro y estaba convencido de que el proyecto que queremos hacer es el de lograr cosas importantes y eso ayuda a convencer a cualquiera. A Keidi todos lo conocemos, es un jugador muy competitivo, que lo da todo, que no va a medias tintas ni de mentira. Posee ese carácter y la personalidad en cuanto a dureza, pero también en el juego, porque técnicamente es buen jugador, capaz de girarse bien, de ir hacia arriba. Y ese liderazgo también nos va a ayudar al grupo y a ganar partidos

Con Gori no coincidió directamente en el mismo equipo en el Espanyol.

Cuando éramos más jóvenes en algunos entrenamientos entre el filial y el juvenil, sí. Es un futbolista superprofesional que las lesiones le han servido para aprender mucho, mentalmente le han hecho ser consciente con su cuerpo, en cómo tiene que entrenar y cuidarse y futbolísticamente está supercapacitado a nivel técnico y táctico, es un centrocampista siempre va hacia delante, lo que en el mediocampo tiene mucho valor.

El más desconocido de los fichajes es Bazdar, que no había salido hasta ahora de la Liga serbia. ¿Qué le está pareciendo?

Me está gustando, lo veo con mucha predisposición a pesar de no entender el idioma y de cambiar de cultura y de país, ya que hace mucho por integrarse y por aprender y relacionarse. Y tiene muchas cualidades para ser un gran futbolista, siendo tan joven como es se le ve que pueda hacer.

"Todo el mundo sabe que el Zaragoza tiene que estar en Primera, es algo incuestionable y que no tiene dudas, no sé si lo lograremos este año y yo espero que sea más pronto que tarde, pero es importante que vayamos día a día"

Cuando antes hablaba de la temporada que va a empezar y de que vayan bien las cosas en ningún momento ha mencionado las palabras ascenso y Primera. ¿Hay consigna de eso?

No, qué va. Todo el mundo sabe que el Zaragoza tiene que estar en Primera, es algo incuestionable y que no tiene dudas, no sé si lo lograremos este año y yo espero que sea más pronto que tarde, pero es importante que vayamos día a día, centrándonos ahora solo en progresar en el lado físico y en el de conceptos para empezar bien la Liga.

Vienen usted y el Zaragoza además de tres años duros…

Sabemos la grandeza y la cantidad de aficionados que hay detrás, pero también lo mucho que se ha sufrido estos años. Es fundamental estar unidos todos, saber lo largo que es el año, que hasta las 10 últimas jornadas no puedes mirar al objetivo, que puede pasar cualquier cosa. Es una meta muy dura esta, ya lo hemos visto todos estos años que lleva el Zaragoza en Segunda, tenemos que trabajar con la ambición, pero sobre todo con tranquilidad y humildad.

Imagino que uno de sus deseos será formar parte de la plantilla del Zaragoza que logre el ascenso…

Claro que lo tengo, lógicamente, aunque cualquiera de los jugadores que viene también seguro que lo piensa al llegar. Ser uno de los que hicieron posible ese ascenso pues sería un orgullo, entrar en la historia, y no me gustaría tener que irme sin haber logrado subir al Zaragoza a Primera. Me gustaría que pudiera presumir de ese mérito en mi carrera, que pudiera vivir ese día tan señalado dentro de este club.

Le queda un año de contrato. ¿Qué se plantea ahora mismo?

Me lo tomo con tranquilidad y naturalidad, solo me centro en lo mío, en trabajar. Por supuesto que me gustaría quedarme más años, estoy muy a gusto, por la ciudad, el club, la cercanía con Barcelona, mi mujer también está muy feliz. Me encantaría, pero esto es ya es cosa de futuro, me centro en hacer un buen año y que eso me lleve a estar más temporadas aquí.

"Creo que no he estado en mi mejor nivel en estos tres años, pero sí que lo he dado alto y puedo estar tranquilo y satisfecho por dar lo mejor de mí dentro de esas circunstancias y situaciones. Sé que puedo dar más"

¿Qué porcentaje se ha visto de Lluís López en el Zaragoza hasta el momento?

No es una respuesta fácil, porque hay que valorar las situaciones vividas estos años. Creo que no he estado en mi mejor nivel, pero sí que lo he dado alto y puedo estar tranquilo y satisfecho por dar lo mejor de mí dentro de esas circunstancias y situaciones. Sé que puedo dar más y en ello estoy, en dar lo máximo, pero en estos años se han vivido cosas que han hecho más difícil que esté al máximo nivel.