Luna, el único descarte con mínimas opciones de quedarse

Solo Marcos Luna cuenta con alguna mínima posibilidad de revertir su situación en el Real Zaragoza. A él se refería Víctor Fernández cuando, el pasado domingo, reconoció que solo uno de los numerosos descartes tiene alguna ligera opción de convencerlo y quedarse en la plantilla. Luna, al que Víctor no conocía ya que estaba cedido en el Real Unión cuando el técnico aragonés tomó las riendas del Zaragoza el curso pasado, es ese único futbolista que no tiene cerrada a cal y canto la puerta de acceso a la plantilla, pero, en todo caso, sus opciones siguen siendo mínimas y la intención, ahora mismo, sigue siendo la de reforzar el lateral derecho con otro jugador que compita con Calero por el puesto. Muchos han sido los ofrecimientos llegados hasta las oficinas del Zaragoza. Uno de ellos, el de Jorge Miramón, cuyo fichaje no convence a Víctor.

“Hemos trazado un plan y que no nos desviamos ni un centímetro. Esa rotundidad no es absoluta. Hay un jugador, que no voy a decir cuál, que cada día me está gustando más en los entrenamientos y no sería inteligente no ver la realidad. Se conjuga que me guste mucho su evolución, que no lo conozca tanto y que tengamos esa necesidad en ese puesto. Yo no me aparto del plan, pero hay un espacio mínimo donde uno puede encontrar alguna sorpresa, pero mínimo y excepcional”. La declaración de intenciones expuesta por el entrenador advierte de que su firme decisión de no contar con los numerosos jugadores descartados no es del todo irreversible. Pero solo Luna tiene mínimas opciones de hacerle cambiar de opinión. De todos modos, el jugador, de 21 años, sigue llamado a salir y el Burgos le espera con los brazos abiertos. Víctor, de hecho, sigue convencido de que todos los descartados acabarán saliendo.

Pero Luna, al que le restan dos años de contrato con el Zaragoza, tiene claro que, tras su exitoso préstamo al Real Unión, no quiere volver a ser objeto de préstamo y así lo ha trasladado al club, reticente, en todo caso, a desprenderse del todo de un futbolista por el que también se han interesado, además del Burgos, el Mirandés y el Eldense, entre otros. Por eso, la solución podría pasaría por un traspaso a coste cero y que el Zaragoza se reservara parte de los derechos de Luna.

Incluso el Real Unión, que tenía una opción de compra, se había planteado muy seriamente el fichaje de Marcos Luna, pero los números de la operación se salían de las posibilidades económicas de la entidad vasca. Con los guipuzcoanos, el defensa aportó hasta cinco asistencias en los 18 partidos que jugó desde enero.