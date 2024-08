El verano más difícil para Iván Azón

La pretemporada ha permitido ya ver una buena versión de Iván Azón, que ha arrancado con ganas, con el hambre para hacerse un hueco sabiendo que el curso apunta a difícil en su caso, con un año más de contrato y con ya dos refuerzos en la vanguardia, Bazdar y Soberón, con otro más en ciernes, con Forés como vía predilecta, de casi imposible consecución, para que el zaragozano cuente con mucha competencia. Con él, la vía más factible en el Real Zaragoza es que no renueve y que agote su contrato, por lo que será la propia temporada la que dictaminará las posibilidades de quedarse más allá de 2025.

Azón no tiene ninguna propuesta de renovación encima de la mesa. No puede decir que sí o que no a nada, porque aún no sabe por dónde estarán los baremos del Zaragoza para prorrogar el vínculo firmado en 2022 que elevó de forma merecida su ficha a la mitad del ranking salarial de la plantilla tras dos años de irrupción, en la 20-21 y en la 21-22, en los que fue clave en ambas permanencias, sobre todo en la segunda de ellas, con 7 goles. En 2022 renovó para asumir un rol de protagonista que en la primera temporada le impidieron las lesiones y en la que terminó hace dos meses la propia irregularidad del equipo y una nueva dolencia que le dejó fuera ocho semanas le coartaron, aunque acabara el curso como indiscutible para Víctor.

«El que quiera estar va a estar y si encima son zaragocistas y canteranos, mucho mejor. Confío en que estén los tres y, si no es así, buscaremos soluciones», dijo Víctor sobre Francho, Azón y Aguado, aunque cada situación es diferente y solo tienen en común haber salido de la cantera y tener un año más de contrato.

Sabe Azón, y por supuesto su entorno, que para el entrenador zaragocista no es un jugador imprescindible y que si llega una oferta importante puede salir. De hecho, esa propuesta no debería ser menor de dos millones para que se diera luz verde. Es verdad que el gol se paga y que cumplirá 22 años el diciembre, por lo que la juventud y la proyección del ariete son indudables, pero es muy difícil, por no decir imposible, que alguien se acerque a esas cifras, aunque sondeos por el ariete los ha habido y los sigue habiendo.

La vía inglesa

Azón siempre ha estado muy bien valorado en Inglaterra porque su fútbol encaja a la perfección en ese país, con la Championship, la Segunda inglesa, como opción que se pudo abrir en su momento en varias vías, sobre todo el Ipswich Town. Mientras, es un delantero bien considerado en Las Palmas, que no va a pagar traspaso, o el Valencia, que tampoco lo va a hacer, pero seguro que estarán muy atentos si sale gratis en 2025, lo mismo que Osasuna, ya que a Braulio Vázquez, su director deportivo es un jugador que le gusta.

Sin embargo, ahora mismo Azón apunta a quedarse , su quinta campaña en el Zaragoza, esperando que pueda romper con un año anotador que le lleve a superar la decena de dianas, aunque sabe que de seguir el hacerse un hueco lo va a tener más difícil que en anteriores temporadas.