Un ensayo con morbo. La previa del Elche-Real Zaragoza

La dimensión de los partidos de pretemporada no va más allá de la aplicada a un banco de pruebas destinado a adquirir la mejor preparación posible de cara al inicio del curso. Una mera puesta a punto tanto para los elegidos por el entrenador como para aquellos con los que no se cuenta y deben encontrar acomodo en otro sitio. Los resultados de los amistosos veraniegos no tienen, defienden los técnicos, relevancia y su validez alcanza a la idoneidad para diseñar sobre el terreno sistemas o herramientas a utilizar durante la temporada.

La validez de la aseveración, en todo caso, se pone en cierto entredicho cuando, como le sucedió al Elche el pasado miércoles, se recibe un sopapo gordo que te deja los cinco dedos marcados en el carrillo. Media docena de goles (6-0) recibió el equipo alicantino por parte del Castellón, recién ascendido a Segunda, lo que ha provocado un profundo mosqueo en la parroquia franjiverde y una preocupación considerable en el cuerpo técnico comandado por Eder Sarabia y en la dirección deportiva liderada desde este verano por Chema Aragón.

Y esa inquietud causada por la goleada preside el encuentro que esta tarde mide al cuadro ilicitano con un Real Zaragoza que pretende aprovechar la coyuntura para avanzar en su pretensión de traer de vuelta a Edgar Badía. El meta catalán, que fue el que recibió los seis tantos del Castellón, es el elegido para completar la terna en la portería junto a Cristian y Femenías, pero el Elche no está dispuesto a regalar al cancerbero, por el que pretende obtener una compensación económica o utilizarlo de moneda de cambio para volver a reunir a Sarabia con Marc Aguado, objetivo principal para reforzar un centro del campo que hizo aguas ante el Castellón. El trueque, propuesto hace tiempo por el Elche, no entra en la cabeza del Zaragoza, que asegura contar con el mediocentro.

Así que el mercado pone el morbo en una prueba que Víctor Fernández afronta con demasiados efectivos que no cuentan y a la espera de al menos ocho que aún están por llegar, lo que sitúa al Zaragoza en un estado demasiado embrionario como para extraer conclusiones más allá de tener claro con quién cuenta el técnico y, sobre todo, con quién no.

No parece que Víctor vaya a afrontar la cita con el mismo once inicial que partió de inicio ante el Getafe ni con tan pocos cambios. Jugará, eso sí, Gori Gracia, al que unas molestias en el aductor han impedido actuar en los dos últimos amistosos. Todo apunta a que, por ejemplo, Acín, Boaz, Terrer o Barrachina, que no tuvieron minutos el miércoles, sí aparecerán hoy en escena.

No parece que Badía, que jugó todo el partido ante el Castellón, vaya a ser de la partida ante el Zaragoza. La rotación de Sarabia en la portería conduce directamente a Dituro o San Román al marco, con más opciones para el primero. Guti, aún lesionado más de seis meses después de romperse la rótula en su primer partido con el Zaragoza tras su cesión desde el Elche, es baja junto a los también tocados Clerc y John Chetauya y Cristian Salvador, mientras que podría debutar el recién llegado Yago de Santiago, procedente del filial del Tottenham Hotspur.