Fernando López presencia un entrenamiento con Luna al margen del grupo

El director general del Real Zaragoza, Fernando López, que llegó en la tarde del jueves a la concentración zaragocista en San Pedro del Pinatar ha sido la principal novedad en el entrenamiento zaragocista, observando las evoluciones del grupo y dialogando con Juan Carlos Cordero, director deportivo, durante la mayor parte de la sesión. López se incorporó a la concentración, como estaba previsto, y va a aprovechar estos dos días para pulsar los ánimos y el trabajo en este stage, ya que regresará cuando lo haga el equipo, que volverá a Zaragoza tras jugar este sábado contra el Elche en el último amistoso de esta concentración.

La presencia de López también va a provocar un diálogo más fluido estos días con Cordero y Víctor, aunque no se puede olvidar que los tres conviven de forma diaria en Zaragoza y que allí estarán de nuevo a partir del domingo, por lo que sobre todo se trata de una visita de cortesía del director general, llegado al cargo hace dos meses en lugar de Raúl Sanllehí, y en un momento donde el club tiene multitud de temas pendientes en la planificación de la plantilla, con no menos de 8 refuerzos, con los de Aketxe y Lekovic como los más cercanos, mientras que hay que dar al menos una decena de salidas.

Gori y Francho

El entrenamiento zaragocista en Pinatar Arena no ha contado con la presencia de Luna, que tiene ampollas en los pies fruto del trabajo de estos días, aunque se espera que este sábado pueda participar en el amistoso ante el Elche, mientras que Gori Gracia y Francho han empezado la sesión el grupo. El canterano no jugará el sábado seguro en su proceso de readaptación de la fascitis de plantar que tiene prácticamente superada, mientras que Gori, que se ha perdido los dos últimos amistosos por molestias en el aductor, es muy factible que no se le fuerce, aunque eso ya se decidirá antes del choque.

El entrenamiento de este viernes ha sido el último en Pinatar Arena, puesto que esta tarde la plantilla guarda descanso y mañana hay una sesión de activación matinal antes del partido ante el Elche que pondrá punto y final a esta concentración con un regreso por carretera parea llegar a Zaragoza entrada la madrugada del domingo