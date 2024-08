Javi Ros empieza su trabajo en el Huesca B

Javi Ros, que colgó las botas hace dos meses, a finales de mayo, tras no poderse recuperar de una lesión de rodilla, empezó el jueves su nueva labor profesional, ya que ha fichado por la SD Huesca para estar junto a su hermano Íñigo, entrenador del filial, haciendo las veces de analista del segundo conjunto azulgrana. El excentrocampista, que en siete temporadas (15-16 a 21-22) disputó hasta 165 partidos oficiales con el Real Zaragoza (más de 250 como futbolista profesional), desde enero de 2016, cuando llegó tras rescindir en el Mallorca, hasta junio de 2022, tras regresar de seis meses de cesión en el Amorebieta tenía muy claro que buscaría un desempeño tras retirarse que tuviera que ver con el fútbol y esa oportunidad se la ha dado su hermano para integrarse en el cuerpo técnico del filial oscense.

Joaquín Ponsa, como segundo entrenador, Sergio Babiloni, de preparador de porteros, Carlos Villellas, como preparador físico, y el propio Javi Ros componen el cuerpo técnico de Íñigo Ros en el Huesca B, que milita en Tercera RFEF. La idea del exzaragocista es dar junto a su hermano los primeros pasos en los banquillos y sobre todo ayudarle en esta labor en el club oscense. Probablemente en un futuro esté como máximo responsable de un equipo, aunque está por ver si en el fútbol profesional o en una parte más formativa.

"No lo tengo claro hacia dónde irá mi futuro, todo lo que tiene que ver con el fútbol me apasiona. Ser entrenador me podría gustar y tengo los cursos para ello. No sé decir aún, necesito ubicarme un poco, porque llevo toda la vida haciendo lo mismo y ahora estoy en fase de aterrizaje. Estoy abierto a todo y quiero pensar con tranquilidad en qué puedo encajar mejor", decía hace un mes y medio en este diario, en su primera entrevista tras la retirada por esa lesión de rodilla que sufrió en el Real Zaragoza y que volvió a desarrollarse en el Rayo Majadahonda para obligarle a dejar este deporte. Ros está afincado en Zaragoza tras su retirada.