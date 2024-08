El Legia de Varsovia también quiere a Marc Aguado

Es más que conocido el deseo del Elche de contar con Marc Aguado toda vez que es un jugador fetiche para Eder Sarabia, aunque de momento lo único que ha planteado el club ilicitano es que el centrocampista entrara en la negociación de Edgar Badía, algo que a lo que el Real Zaragoza se negó, pero hay otro club que ya ha hecho llegar al entorno del futbolista su deseo de ficharlo, ya que el Legia de Varsovia está muy interesado en el centrocampista zaragozano, si bien los parámetros de la oferta de traspaso no se ajustarían a lo deseado por el club y el jugador, al que tampoco le seduce marcharse a uno de los históricos del fútbol polaco, ahora segundo clasificado en la recién iniciada Ekstraklasa, donde se han disputado dos jornadas, además de haber pasado la primera eliminatoria de clasificación para la Conference League.

Así, el club polaco no ha hecho una priopuesta en firme y oficial al Zaragoza por Marc Aguado, pero el equipo entrenado por el luso Gonçalo Feoio y en el que está el exzaragocista Marc Gual y ha llegado este verano Barcia tras salir del Mirandés considera al canterano zaragocista un futbolista muy apetecible, aunque la operación tiene muy pocos visos, por no decir ninguno, de llegar a buen fin, pero sí ha trasladado al futbolista ese interés. Marc Aguado, al que le queda un año de contrato, no ha recibido todavía la oferta de renovación del club, que le anunció al finalizar la temporada pasada quee se la iba a presentar y no es para nada descartable que ssalga este verano.

Y es ahí donde aparece el Elche, que desde hace semanas y cuando fichó a Eder Sarabia, que tuvo a Marc Aguado durante tres temporadas en el Andorra, no ha disimulado el fuerte interés por el centrocampista, que como canterano que es tiene el sueño de ascender con el Zaragoza, aunque no es menos cierto que le seduce un posible reencuentro con Sarabia, el entrenador que mejor partido le ha sacado, ya que con él logró el ascenso con el Andorra a Segunda y una gran temporada en el cuadro andorrano antes de que el Zaragoza lo recuperara. Sarabia dijo cuando perdió a Aguado que veía en él al futuro "pivote de la selección", señal clara de la absoluta confianza que le tiene.

Para Sarabia la capacidad de Aguado en la salida de balón, en el primer pase y en los pases de seguridad, es vital en el juego que quiere implantar en el Elche, el mismo que hizo posible ese ascenso del Andorra y una permanencia más que holgada en la 22-23, que sin embargo no tuvo continuidad después, cuando el entrenador vasco fue destituido en la campaña pasada para que Ferran Costa no pudiera evitar el descenso andorrano. El Zaragoza conoce el interés del Elche en el jugador, pero más allá de ese planteamiento de una negociación conjunta con Badía, a la que el club aragonés se negó, no ha habido una oferta formal por Marc.

El mensaje de Víctor

Aguado regresó al Zaragoza en verano pasado y ya ahí se le trasladó la intención de ampliar su contrato, no plasmada en una oferta, y en la temporada pasada jugó 35 partidos, con 29 de titular. Para Víctor es un futbolista importante, que entra en sus esquemas, pero el técnico ya avisó el domingo pasado cuando sed le preguntó por su caso, el de Francho y el de Azón, que acaban contrato los tres: “El que quiera estar va a estar y si encima son zaragocistas y canteranos, mucho mejor. Confío en que estén los tres y, si no es así, lo afrontaremos con serenidad y buscaremos soluciones”, aseguró el entrenador, dejando abierta cualquier opción en esos casos, que son muy diferentes entre sí