Los despidos, la vía indeseada que cada vez se acerca más

El Real Zaragoza confía y espera poder dar salida a los muchos jugadores, diez al menos, que tiene en la rampa para marcharse este verano, pero siete de ellos, Sergi Enrich. Baselga, Jair, Lecoeuche, Sabin Merino y los casos más especiales de Jaume Grau y Bermejo afrontan esta situación en el escenario más difícil para el club, cuando les queda un año de contrato, que como es lógico todos desean hacer valer. Con ya menos de un mes por delante para acabar el mercado el 30 de agosto, con la obligación física y salarial de hacer hueco en una plantilla ahora de 26 jugadores (LaLiga permite 25 fichas, aunque Liso y Gori Gracia pueden tener dorsal del B) y la idea de traer no menos de ocho refuerzos, que serán de forma factible algunos más, el Zaragoza necesita acelerar esa operación y los despidos empiezan a asomar cada vez con más fuerza.

El propio Cordero lo dijo a mediados de julio. “Somos conscientes de que se podrá abordar el despido, los últimos días de agosto, de algún jugador que no haya puesto de su parte», aseguró. Lógicamente, esa medida llegará, si lo hace, en la última semana del mercado y en casos que sea imposible desatascar de otro modo, teniendo en cuenta que si el Zaragoza despide a cualquiera de esos futbolistas tendrá que abonarles en ese momento, y eso es lo que computará en el límite, dos meses por temporada de contrato que llevan en el club, dado que el despido será improcedente al no haber causas objetivas del mismo. Eso sí, habrá denuncia posterior la indemnización final la estipulará el juez o, si hay un acuerdo antes del juicio, lo pactado.

Más de 700.000 euros

Así lo establece el artículo 15.1 del Real Decreto 1006/1985 y lo que marca en sentencias posteriores el Tribunal Supremo, que fija que en caso de despido de un deportista profesional, este tendrá derecho a una indemnización automática, que es la pactada en el contrato de trabajo y no fijada en estos jugadores, o en su lugar, la mínima, consistente en dos mensualidades de las retribuciones periódicas, más los complementos salariales por año de servicio. El juez atendiendo a las circunstancias concurrentes podrá aumentar la indemnización mínima, para ello podrá utilizar criterios como las retribuciones dejadas de percibir por el deportista. Y podrá aumentar la misma atendiendo las circunstancias obrantes, hasta el máximo de lo dejado de percibir por el trabajador como consecuencia de la extinción, es decir al año de contrato que en esos siete casos les resta por percibir.

A la hora de fijar la cuantía cuentan igual los años que el jugador haya podido estar cedido, como ha sucedido con Baselga, que acumula cuatro préstamos seguidos (Baleares, Calahorra, Zamora y Sabadell), Sabin Merino, que lleva dos (Atlético San Luis y Racing de Ferrol) o Bermejo, que ha estado cedido en el Elche la mitad de la temporada pasada. Bermejo, Jair y Baselga firmaron su contrato con el primer equipo en la 20-21, por lo que esa indemnización del despido se elevaría en sus casos a los 8 meses, a dos tercios del contrato que les resta, mientras que Jaume Grau y Sabin Merino llegaron en enero de 2022, por lo que son 5 mensualidades (41%) y Enrich y Lecoeuche lo hicieron el año pasado, el 16% de su salario en un primer momento.

Teniendo en cuenta que Sabin Merino tiene una ficha que supera de forma amplia el medio millón de euros y las de Grau, Jair, Lecoeuche, Bermejo y Enrich están en la zona media del ranking, en el entorno de 250.000 y 350.00 euros, aunque algo más en el caso del ariete menorquín, mientras que Baselga ronda el mínimo salarial de la categoría, en torno a 100.000 euros, si se diera el peor y muy improbable escenario de los siete despidos el Zaragoza tendría que abonar en un primer momento no menos de 750.000 euros.

En estos casos, cuando un jugador tiene un año de contrato y no cuenta, la solución ideal es que llegue un club que asuma gran parte de su salario o la totalidad para que en la entidad zaragocista esa salida tenga el menor coste o ninguno. El paso siguiente es negociar una rescisión con un acuerdo, que ya se logró con Guillem Naranjo o Rebollo, que ya han firmado en el Lleida y en el Nástic respectivamente, mientras que no lo ha habido con Baselga, tras la oferta realizada por el club. En el resto de esos siete jugadores no consta que se haya empezado a negociar esa rescisión, aunque tiene que llegar esa negociación en breve para evitar el despido, la última y no deseada vía.

Los casos de Bermejo y Grau son especiales, porque el mediapunta madrileño no firmó con el Sporting cuando ya estaba concentrado con el equipo asturiano que después dejó entrever, sin explicarlo oficialmente, motivos médicos en su decisión. Lógicamente, Bermejo va a tener muy difícil encontrar otro equipo este verano y lo más factible es que haga valer ese año de contrato para ver si se gana un puesto o el club opta por la vía del despido. Con Grau los motivos son deportivos, ya que nada se le ha dicho al valenciano, que es un jugador que a Víctor no le importaría que siguiera, aunque todo depende de la configuración de la medular, con Marc Aguado pendiente de su salida y el Elche esperándole con los brazos abiertos, Gori Gracia que puede marcharse cedido para que tenga minutos y la opción de que llegue otro refuezo en el medio.

Con más años de contrato

Mientras, hay otros tres jugadores que pueden salir este agosto, Bakis, Poussin y Marcos Luna, pero los tres tienen un contrato más largo, hasta 2026, y la cesión es una vía posible, aunque en el caso del lateral canterano la idea es que sea con un traspaso a coste cero con objetivos con el Burgos como gran candidato. Luna, en todo caso, es el único de los 10 que deben salir que tiene opciones, pocas, de quedarse y lo normal es que se le abra la puerta en cuanto llegue un lateral derecho, Bakis, cuya cesión al Ankaragücü se ha roto por la falta de acuerdo al asumir la ficha,y Poussin, que busca acomodo en el mercado francés, sí saldrán a préstamo.