Edgar Badía se reencuentra con el Zaragoza con su futuro en el aire

Sigue muy pendiente el Real Zaragoza de Edgar Badía, con su futuro en el aire, con el deseo del portero catalán de salir y con la opción de que el club aragonés le abra los brazos si se marcha mediante una desvinculación que el Elche no contempla. Al arquero, con un año de contrato y con Dituro y San Román en el marco ilicitano, le gustaría seguir en el Zaragoza, donde firmaría un contrato por tres cursos, pero el club franjiverde se remite a un traspaso, con una cantidad que no será demasiada, aunque que el club aragonés no va a pagar, ni tampoco va a aceptar una negociación conjunta en la que entre Marc Aguado, al que Eder Sarabia juzga vital en su proyecto tras la etapa que ambos vivieron juntos en el Andorra.

Ahora mismo, desde el Real Zaragoza se ve por el momento aparcada, como se hacía hace un mes, la opción de Edgar Badía, aplaudido por los aficionados zaragocistas en Pinatar al saltar al campo en el 72, por la lejanía de cualquier acuerdo con el Elche, con las posturas demasiado distantes. El desarrollo de agosto, la recuperación final de Cristian, que en breve ya estará con el grupo, lo que suceda en la portería del Elche y el margen salarial con el que trabaje el Zaragoza, en el que el ahorro de las salidas que se den va a influir mucho, marcarán la apuesta por Badía, que solo llegará con esa salida a coste cero del Elche, o por otro portero (en su día Jordi Masip era la segunda vía) o hasta por mantener la actual configuración del arco, con Poussin, de deseada salida, acompañando a Cristian y Femenías.

Esa última es, a día de hoy, la opción menos probable, aunque es cierto que esta pretemporada está reivindicando el papel del arquero galo, de desastroso primer curso de zaragocista. La dificultad para encontrarle un acomodo a Poussin, que sería en Francia, tras los garrafales errores cometidos bajo palos las pocas veces que jugó en la temporada de su estreno de zaragocista, y su salario, que obliga a buscarle una cesión tratando de que el club de destino asuma toda la ficha, lo que no es sencillo, terminan de completar un cuadro que vivirá su resolución en la recta final del mercado, ya que la configuración de la plantilla tiene ahora otras prioridades, el centro de la defensa, Aketxe y las bandas sobre todo.

Juan Ignacio Martínez, contemplando el partido entre el Zaragoza y el Elche. / FRANCISCO PEÑARANDA

Mientras, en el partido ante el Elche en Pinatar Arena se dejó ver, como el año pasado en el duelo ante el Stade de Reims que cerró la pretemporada, Juan Ignacio Martínez, que reside en Alicante. El exentrenador del Zaragoza, entre diciembre de 2020 y junio de 2022, estuvo en una terraza del complejo de Pinatar y no se perdió detalle del duelo de su exequipo. JIM actualmente se encuentra sin banquillo tras su aventura en Irán, en el Foolad.

Además, el Zaragoza puso punto y final con el partido ante el Elche a este stage de pretemporada en San Pedro del Pinatar que inició el domingo y tras seis días de mucho trabajo aunque con una plantilla donde faltan una veintena de movimientos. El equipo regresó por carretera, este domingo tiene descanso y volverá a la actividad el lunes por la tarde. Esta semana se mide al Nástic (el miércoles 7) y al Levante (el viernes 9).