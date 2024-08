Gori Gracia: "Aportaré juego y personalidad, me gusta mucho tener el balón"

Gori Gracia es una apuesta personalísima de Víctor Fernández, que conoce desde hace años al mediocampista de la cantera del Espanyol y que tiene las características que el técnico siempre valora mucho porque en sus equipos la iniciativa y la posesión son innegociables. Y para ello contar con futbolistas a los que no les queme el balón es básico. “Aportaré juego al equipo y personalidad, ya que me gusta mucho tener el balón, esas son las características que reúno”, dice a los medios oficiales del Real Zaragoza el centrocampista catalán, que llegó a debutar con el Espanyol en 2021, ante Osasuna en el inicio del curso 21-22, antes de un calvario con dos lesiones del cruzado de la rodilla izquierda, la segunda al romperse la plastia, y un último año de presencia irregular en el filial perico, con 20 partidos y 960 minutos.

Gori, una de las joyas de esa cantera españolista, ha dado el paso del Zaragoza sabiendo que no es descartable una cesión que todavía no está decidida, pero que es factible para que tenga minutos en el primero de los tres años que ha firmado. De momento, la pretemporada era vital para él, para hacerse un sitio, y la empezó con unas molestias en el aductor tras jugar ante el Calahorra que le dejaron sin minutos contra el Tarazona y el Getafe. "Tuve unas molestias hace unos días, lo normal en una pretemporada, pero ya estoy bien. Los compañeros me han recibido muy bien, hay un grupo espectacular, ando integrándome y muy contento", asegura sobre estas primeras semanas.

En el fondo, su llegada al Zaragoza cierra un capítulo amargo por esos duros tres años en el Espanyol con las lesiones sin dejarle apenas de lado. “Te influyen y te ayudan a ser más fuerte, a pensar más en ti y de cara al futuro te hacen madurar. Al principio es duro, porque no ves la luz al final del túnel y con muchos días tú solo, te comes en soledad ese proceso, aunque tengas a tu alrededor a tu familia y amigos. Hay momentos para todo, pero con la actitud positiva todo se hace más ameno, con el objetivo de volver a competir y ser futbolista otra vez”, sentencia.

“Al equipo lo veo bien, trabajando día a día con mejores sensaciones y lo de la portería a cero es muy importante, poco a poco estamos sumando cosas para llegar al inicio de temporada lo mejor posible”, resume el centrocampista catalán, que no ve la hora de empezar la Liga ya, algo que llegará el 16 de agosto ante el Cádiz: “Tenemos ganas, la competición es distinta a la pretemporada, te juegas la vida en cada partido y esa sensación de volver a competir es por la que trabajamos día a día”.

“A la afición les digo que estén entusiasmados como estamos nosotros, que nos sigan apoyando como siempre y que lo vamos a dar todo para lograr los resultados”, cierra Gori al ser preguntado por las referencias que tiene del zaragocismo.