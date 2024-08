La lucha de Carlos Nieto

Desde aquel maldito 10 de septiembre en Cartagena, en el inicio de su sexta temporada en el Real Zaragoza como miembro del primer equipo, lleva peleando por volver Carlos Nieto, que sufrió la avulsión -desgarro con amputación- del tendón proximal a nivel de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha. Es una lesión gravísima que en algunos casos puede suponer el adiós al fútbol, como ya le sucedió a Aguado, aunque no se operó el 'gran capitán'. Sí lo hizo Nieto el 22 de ese mes en el Hospital Ruber Internacional de Madrid por el doctor finlandés Lasse Lempainen, una de las eminencias en la musculatura isquiotibial y desde entonces se ha entregado a un trabajo de rehabilitación que ya está en los 11 meses. El lateral, muy querido en el vestuario, ejemplo de profesionalidad y dedicación y uno de los capitanes, volvió a tener minutos en el amistoso ante el Calahorra, del que terminó con molestias previsibles en la zona que obligaron a su ausencia en Tarazona, mientras que ante el Getafe jugó en el cuarto de hora final.

En el caso del defensa la pretemporada sirve para testar sensaciones, para aumentar cargas y trabajo, ya que la está haciendo al mismo ritmo que el resto, y ver si el tendón responde a la perfección. El fuego real de la competición aún queda lejos y con Nieto se va a ser totalmente respetuoso con los plazos. El jugador tiene el absoluto convencimiento de su regreso, convive con naturalidad con las molestias y con la paciencia por saber que es un proceso largo, y en el club esperan y desean que esa vuelta a plenitud llegue, aunque ya se asume que no va a empezar la temporada al mismo nivel ni siendo uno más a plenitud. Eso debe llegar, si todo va conforme a lo previsto y deseado, pero por eso en la planificación deportiva hay un asterisco en el lateral izquierdo, donde ya ha llegado Tasende y se busca salida a Lecoeuche, ahora lesionado con un esguince de tobillo. Que llegue un refuerzo más ahí depende mucho de la respuesta que siga dando Nieto. Que, de momento, es positiva, pero resta camino.

Con Nieto en abril ya hubo un intento de acelerar plazos, pero entonces, con la pierna lesionada a la mitad de fuerza y potencia de la buena (la izquierda), no era el momento y se optó por frenar y que no jugara en lo que quedaba de temporada. El jugador, con un año más solo de contrato, ya que el Zaragoza no le renovó cuando sufrió esa grave lesión que desde el primer momento se asumió que suponía decir adiós en la práctica a la temporada, confía en su regreso a plenitud y Víctor, que ya lo tuvo en las temporadas 18-19 y 19-20, lo espera, porque ya lo utilizó mucho en esas dos Ligas y después el canterano dio todavía más pasos adelante en fiabilidad y capacidad futbolística. Tanto es así que la lesión le llegó en el mejor momento de su carrera, cuando era absolutamente fijo para Escribá.

Barrenetxea, más de un año

En todo caso, la confianza de los médicos, empezando por el propio Lempainen, en que Nieto volverá a jugar al máximo nivel y la lesión en unos meses formará parte del olvido existe, aunque ahora impere la precaución. Y además el zaragozano tiene un ejemplo muy cercano en el jugador de la Real Sociedad Barrenetxea, con la misma lesión el 2 de enero de 2022 en un partido ante el Alavés y operado nueve días después por ese cirujano, que en su día adquirió fama por su intervención quirúrgica a Dembèlè, entonces en el Barcelona y ahora en el PSG por sus continuas lesiones en el isquiotibial.

Barrenetxea volvió a jugar al comienzo de la siguiente temporada, más de ocho meses y medio después, pero solo tuvo minutos residuales en tres partidos de Liga y en uno europeo ante el Manchester United al sentir incomodidad en la zona, algo que es habitual en esta lesión, porque requiere de un tiempo de adaptación a la competición antes de alcanzar el pleno rendimiento. Tuvo que parar un mes y medio para sufrir en su regreso ante el Celta a mediados de octubre otro parón y estar otros tres meses más de baja, hasta el 14 de enero del año pasado, cuando volvió a jugar ante el Athletic para ya mostrar una plena recuperación de esa dolencia, más de un año después de caer lesionado y ser operado. Cada lesión y cada jugador suponen un mundo, pero es un ejemplo el del atacante vasco que ayuda a confiar en que NIeto volverá.